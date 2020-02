tvOS 13.4 Beta 2 ist ebenfalls für Entwickler verfügbar

tvOS 13.4 Beta 2 kann ebenfalls ab sofort geladen und installiert werden. DAs Update der Testversion wurde gemeinsam mit Beta 2 von iOS 13.4 / iPadOS 13.4 für die Developer bereitgestellt. Spannende Neuerungen abseits davon sind in diesem Update kaum zu erwarten. Habt ihr interessante Beobachtungen zu vermelden?

Apple hat heute Abend Beta 2 für iOS 13.4 / iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4 und watchOS 6.2 vorgelegt und auch tvOS 13.4 hat eine zweite Beta erhalten.

Sie folgt wie die übrigen neuen Betas eine Woche auf die Freigabe der ersten Testversionen der nächsten Updates. tvOS 13.4 kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Universelle Käufe auch für das Apple TV

Apple wird ab tvOS 13.4 die universellen Käufe auch am Apple TV unterstützen. Darüber hinaus werden sich die Neuerungen und Änderungen dieses Updates trotz der gleichlautenden Versionsnummer zu iOS 13.4 wohl in überschaubaren Grenzen halten. tvOS-Aktualisierungen zielen meist in der Hauptsache auf die Verbesserung der allgemeinen Performance, Sicherheit und Stabilität von tvOS.

Die finalen Versionen aller neuen Updates wird Apple wohl im April für alle Nutzer zum Download bereitstellen.

Bemerkt ihr interessante Neuerungen der neuen Beta von tvOS 13.4? Lasst es uns gerne wissen!

