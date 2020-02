watchOS 6.2 Beta 3 ebenfalls für Developer verfügbar

Apple hat auch watchOS 6.2 Beta 3 für Entwickler bereitgestellt. Die neue Beta folgt eine Woche auf die Freigabe der letzten Beta. watchOS 6.2 wird unter anderem die universellen Käufe und Käufe direkt von der Apple Watch aus unterstützen. Die finale Version gibt es für alle Nutzer vermutlich im April.

Apple hat heute Abend auch watchOS 6.2 Beta 3 zum Download bereitgestellt. watchOS 6.2 Beta 3 folgt eine Woche auf die Freigabe der letzten Beta. Das Update der Testversion kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden, sofern sie das passende Entwicklerprofil auf der Apple Watch installiert haben.

Um watchOS 6.2 Beta 3 zu installieren, muss eure Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Uhr muss mit dem selben WLAN wie euer iPhone verbunden sein.

watchOS 6.2 bringt Käufe direkt von der Apple Watch

Apple wird mit watchOS 6.2 die universellen Käufe von Apps unterstützen, die in einer Version auf allen Apple-Systemen ausgeführt werden können. Darüber hinaus kommen mit dem Update auf watchOS 6.2 erstmals Käufe direkt von der Apple Watch. Ihr könnt also in Zukunft am Handgelenk durch den App Store blättern und Käufe tätigen, sowie auch Abos abschließen.

Apple wird watchOS 6.2 in der finalen Version wohl im April für alle Nutzer zum Download bereitstellen, eine öffentliche Beta für freiwillige Tester gibt es nicht.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!