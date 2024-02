Home Betriebssystem Auch macOS Sonoma 14.4 Public Beta 2 für freiwillige Tester verfügbar

Auch macOS Sonoma 14.4 Public Beta 2 für freiwillige Tester verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS Sonoma 14.4 Public Beta 2 für die freiwilligen Tester zum Download zur Verfügung gestellt. Diese beinhaltet Die kommende Aktualisierung beinhaltet unter anderem neue Emojis und wird darüber hinaus wohl auch weitere allgemeine Verbesserungen mit sich bringen. Die neue Public Geta folgt kurz auf die Verteilung der entsprechenden Testversion an die registrierten Entwickler.

Apple hat am heutigen Abend auch macOS Sonoma 14.4 Public Beta 2 für alle freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort von allen interessierten Nutzern geladen und installiert werden. Die Installation kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden. Die neue Public Beta erscheint kurz auf die Verteilung der letzten Beta für die registrierten Developer.

Um die neue Public Beta installieren zu können, muss der Nutzer am Public Beta-Programm von Apple angemeldet und der Bezug von Betas muss in den Systemeinstellungen aktiviert sein. Die Anmeldung am Public Beta-Programm ist mit der eigenen Apple-ID kostenlos möglich.

Neue Emojis für den Mac

Die Aktualisierung auf macOS Sonoma 14.4 wird einige neue Emojis auf den Mac bringen, diese werden auch auf iPhone und iPad gelangen. Darüber hinaus wird Apple wohl weitere allgemeine Verbesserungen von Performance, Sicherheit und Stabilität in das Update einfließen lassen.

Die finale Version von macOS Sonoma 14.4 wird Anfang März für alle Nutzer erwartet.

Wie läuft macOS Sonoma 14.4 in der neuen Beta auf euren Geräten? Teilt gern interessante Beobachtungen und Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!