Apple-Ultras – Neues aus der Nordkurve (Die Kolumne)

Apple-Ultras aufgepasst, hier die Liste mit fünf Punkten, die ein totaler Apple-Fan beachten sollte (Achtung, Satire!):

Punkt 1: Nie mit Grünblasigen kommunizieren

Ist es nur eine Farbe? Nein! Es ist eine Weltanschauung, eine Ideologie, nennen wir es Religion. Wer keine blauen Blasen hat, nutzt kein iMessage, sondern anderes Zeug, bestenfalls Short Message Service wie unsere Vorfahren oder das System, dessen Namen nicht genannt werden darf (s. Punkt 3). Mit solchen Leuten reden wir nicht. Basta. Wer schwere familiäre Konflikte vermeiden muss oder es droht die Liebe seines Lebens zu verlieren: Ein Umstieg auf WhatsApp ist erlaubt, da sind alle kommunistisch gleich grün.

Punkt 2: Siri lieben

Zugegebenermaßen fällt es nicht ganz leicht, aber ein wahrer Ultra hält zu seinem Verein, auch wenn er mal verliert, eine Pechsträhne hat oder in die 3. Liga absteigt (Nein, keine Anspielung auf die Königsblauen). Also: Siri ist toll, Siri ist phantastisch, ich liebe dich, Siri, auch wenn du mich nicht immer verstehst, verstehen willst oder so tust, als würdest du mich nicht verstehen. Ich liebe dich mit deinen Fehlern. Bleib so wie du bist! Außer es gibt eine jüngere Siri, dann lieben wir die!

Punkt 3: Trigger-Worte vermeiden

Wenn ein Ultra spätabends noch beim Bier in seiner Lieblingskneipe mit anderen Ultras diskutiert, dann rutscht einem schnell ein falsches Wort heraus. Aber es gibt Dinge, dessen Namen man nicht nennen darf und davon ist Voldemort noch der harmloseste. Wer schwache Nerven hat, springt JETZT zu Punkt 4, denn hier seien die Worte einmal aufgeschrieben: Android, Samsung, Play Store.

Punkt 4: Apple reich beschenken

Wir Ultras wollen Apple glücklich sehen. Wann ist Apple glücklich? Genau! Wenn der Aktienkurs die Skala sprengt, es das wertvollste Unternehmen dieses Planeten ist, wenn es wie Dagobert Duck im Geldspeicher schwimmen kann. Ja, das ist schon jetzt der Fall, aber ein Phänomen gilt universal: Wer reich ist, möchte noch reicher werden (das gilt umgekehrt übrigens nicht). Also kaufen wir alles, was Apple uns bietet, gerne auch doppelt. Wir haben zwei Hände, zwei Augen, warum nicht zwei iPhones 15 Pro Max mit 1 Terabyte? Natürlich reisen wir in die U.S.A. für eine Vision Pro! Es gibt nichts Neues? Überweisen wir einfach das Geld! Hauptsache, Apple ist glücklich. Dann sind wir es auch! Nebenbei: Die Menschen früher vermachten ihr Hab und Gut der Kirche. Hast du schon ein Testament?

Punkt 5: Bedenke: Apple hat immer recht!

Wer in seiner Ultra-Fan-Kellerbar noch das Holzschildchen der Paragrafen 1 bis 2 hat und dort steht: Vati (wahlweise Mutti) hat immer recht. Ist es mal nicht so, tritt Paragraf 1 in Kraft, der ändert das bitte in unsere neuen zehn, äh, zwei Gebote:

Paragraf 1: Apple hat immer recht.

Paragraf 2: Hat Apple mal nicht recht, tritt Paragraf 1 in Kraft.

Seien es Knebel-Verträge für alternative App-Stores, seien es fragwürdige Design-Entscheidungen, schlechte Apps oder Software-Bugs – siehe Paragraf 2.

