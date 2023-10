Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer für den Film „Argyllle“

Wer auf hochwertige Serien steht, der kommt um Apple TV+ nicht herum. Das Angebot der Filme kann da noch nicht ganz mithalten, wird aber beständig ausgebaut. Einer der Filme, der dabei mit Spannung erwartet wird, ist der Film „Argyle“ und hier gibt es endlich den offiziellen Trailer.

Trailer für „Argylle“ veröffentlicht

Der Streamingdienst selbst hält sich bezüglich der Informationen zu dem Film noch sehr bedeckt, was etwas irritierend ist. Schließlich wird an dem Projekt seit mehr als zwei Jahren gewerkelt. mmerhin ist der Cast bekannt: die beiden Hauptrollen werden von Dua Lipa und Henry Cavill gespielt, daneben sind Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose und Samuel L. Jackson in dem Film zu sehen. Anstatt einer konkreten Beschreibung gibt es nun immerhin den offiziellen Trailer zu sehen:

Erscheint zunächst in den Kinos

Auch zu einem konkreten Starttermin auf Apple TV+ hält man sich in Cupertino noch bedeckt. Klar ist nur, dass der Film zuerst in den Kinos anlaufen wird. Konkret erfolgt der Start in den Lichtspielhäusern in den USA am 02. Februar 2024.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

