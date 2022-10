Home Daybreak Apple Apple TV+ mit Werbung | Meta Quest Pro vorgestellt | Apple Music und TV+ für Windows – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch von geplanter Werbung in Apple TV+, der vorgestellten Meta Quest Pro und es geht um zukünftige Apple Music und TV+ Apps für Windows. Das und mehr gleich hier!

Apple TV+ Werbung

Anscheinend ist Apple bemüht, Werbung in ihren hauseigenen Streamingdienst zu integrieren. Es soll wohl neben dem Bezahlmodell noch ein werbefinanziertes hinzukommen. Spannend ist, dass Apple dies wohl mit einer API plant und Werbeplätze wohl so vergeben will, wie es Google auch mit seiner Suchmaschine macht. Geplant ist das ganze für Frühling 2023, allerdings alles erstmal reine Spekulation.

Meta Quest Pro wurde vorgestellt

Meta hat ihre neue Brille vorgestellt, die diesmal nicht nur über Virtual Reality, sondern auch Augmented Reality Eigenschaften verfügt. Das Headset kostet 1500 $ und hat Hardware-Technisch recht gute Werte. Es bleibt spannend, was Apple dem entgegenzusetzen hat. Und vor allem: wann.

Windows Apps für Apple Music und TV+

Nachdem Apple ja schon vor Jahren iTunes auf dem Mac abgeschafft hat, steht ähnliches nun auch den Windows-Nutzern bevor. Muss man dort heute noch Apple Music über iTunes aufrufen oder den Web-Player im Browser verwenden, gibt es für Apple TV+ nur die Web-Variante. Nun wurde anlässlich des Apple Music release für die X-Box bekannt gegeben, dass nächstes Jahr native Apps für diese beiden Anwendungen für Windows erscheinen werden.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag und bis zum nächsten mal!

