Apple Music und Apple TV+ bald als Windows-Apps verfügbar

Apple wird im kommenden Jahr native Apps für Apple Music und Apple TV+ für Windows bereitstellen. Zugleich werden Nutzer der Fotos-App von Windows 11 auch die iCloud-Foto-Mediathek aufrufen können. Erste Betas werden in Kürze erwartet.

Apple bringt verschiedene seiner Dienste in Form nativer Apps auf weitere Plattformen. Apple Music und Apple TV+ wird es in Zukunft auch für Windows-Apps geben, das gab Microsoft anlässlich des Starts der Apple Music-App für die Xbox heute bekannt.

Diese Apple-Anwendungen werden Nutzer dann im Microsoft Store herunterladen können. In nächster Zeit werden bereits erste Betas der kommenden Apps erwartet.

iCloud-Fotos auch in Windows-App

Zugleich wird die Fotos-App von Windows 11 eine Anbindung an die iCloud-Foto-Mediathek erhalten, damit können Nutzer unter Windows ihre iCloud-Fotosammlung in Zukunft auch am Windows-PC durchsuchen.

Derzeit bleiben den Nutzern von Apple-Diensten nur wenig optimale Möglichkeiten zur Nutzung von Apple Music. Sie können iTunes für Windows nutzen, das allerdings eine begrenzt großartige Nutzererfahrung bietet, alternativ steht die Weboberfläche von Apple Music zur Verfügung. Bei Apple TV+ ist diese sogar die einzige Möglichkeit, auf das Programm zuzugreifen, dieser Webplayer ist allerdings auch keine sonderlich angenehme Nutzungsmöglichkeit.

Apple weitet seine Dienste seit Jahren auf mehr und mehr Plattformen aus, inzwischen sind sie bereits auf den meisten Smart TVs verfügbar und es kommen immer wieder neue hinzu. Wann genau die neuen Windows-Apps für die Nutzer von PCs erscheinen, ist nicht klar.

