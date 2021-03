Home Apple Apple TV+ bekommt neue Comedy-Serie mit Maya Rudolph

Apple TV+ hat sich eine neue Comedy-Serie gesichert: Die Produktion hat noch keinen Namen und kommt mit Maya Rudolph in der Hauptrolle. Mit leichter Unterhaltung ist Apple TV+ zuletzt seltener aufgefallen, der Neuzugang könnte hier somit wieder für etwas mehr Lächeln unter den Zuschauern sorgen.

Apple TV+ soll eine neue Comedy-Serie erhalten, das teilte das Unternehmen unlängst in einer Pressemitteilung mit. Die Serie hat noch keinen Namen. In der Hauptrolle soll Maya Rudolph zu sehen sein, sie spielt eine Frau namens Molly, die Erbin eines immensen Milliardenvermögens. Die Folgen sollen jeweils eine Länge von 30 Minuten haben.

Verantwortlich für die Produktion sind Alan Yang und Matt Hubbard, beide haben bereits an anderer Stelle an der Produktion von Inhalten für den Streamingdienst von Apple mitgewirkt.

Start der neuen Serie auf Apple TV+ ist noch nicht klar

Maya Rudolph hat wiederum ebenfalls bereits Berührungspunkte mit Apple. Aktuell ist noch unklar, wann die neue Produktion auf Apple TV+ auf Sendung gehen wird, alle weiteren dürftigen Informationen zur neuen Serie finden sich hier bei Apple (Affiliate-Link). Allerdings könnte die neue Comedy-Serie von vielen Zuschauern sehnsüchtig erwartet werden.

Auf dem Dienst von Apple ist das Genre bis jetzt eher unterrepräsentiert. Dort, wo Apple mal unterhaltsame Inhalte angeboten hat, wurden sie teils unerwartet erfolgreich. Zuletzt erst war indes ein weiteres Drama auf Apple TV+ erschienen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten..

