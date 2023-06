Home Sonstiges Amazon kündigt Prime Day 2023 an: Mitte Juli geht’s los

Amazon kündigt Prime Day 2023 an: Mitte Juli geht’s los

Die Sommerzeit ist für den (Online)Handel die schwerste Zeit und allerorts legt man verschiedene Sonderaktionen auf. Dabei hat sich Amazon als eine treibende Kraft entwickelt und wird auch in diesem Sommer wieder seinen Prime Day abhalten.

Prime Day 2023

Bei dem Prime Day handelt es sich um ein zweitägiges Event, bei dem im Stundentakt neue reduzierte Angebote ausgerollt werden – und zwar quer über alle „Abteilungen“ des virtuellen Kaufhauses. Viele dieser Angebote sind im Vorfeld zunächst exklusiv für Primekunden verfügbar, bevor alle anderen Kunden Zugriff darauf haben.

Findet am 11. und 12. Juli statt

Der diesjährige Prime Day findet dabei ziemlich genau ein Jahr nach dem Prime Day 2022 statt. Konkret lädt Amazon am 11. und 12. Juli zum hemmungslosen Shopping ein. Wer also keine dringende Anschaffung tätigen muss, sollte auf jeden fall warten. Dies gilt speziell für die eigene Hardware von Amazon.

Erste Aktionen laufen bereits

Dabei wollen wir anmerken, dass die ersten Aktionen bereits laufen. So bietet Amazon aktuell einen Gutschein in Höhe von 15 Euro an, wenn Ihr den Dienst Amazon Photos nutzt. Wir raten jedoch davon ab, da die gesamte Foto-Bibliothek auf dem iPhone hochgeladen werden muss. Deutlich attraktiver ist da schon das Probeangebot für Amazon Music Unlimited. Statt einem Monat bekommt ihr satte vier Monate gratis angeboten:

Die Angebotskonditionen sind für uns etwas schwammig gefasst, deshalb solltet ihr einfach ausprobieren.

