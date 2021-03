Home Deals Amazon Deal: Beats Flex 20% günstiger

Amazon Deal: Beats Flex 20% günstiger

Schaut man bei den Apple-Kopfhörern vorbei, sind die AirPods Pro und die AirPods Max das Maß aller Dinge. Ein Umstand, den sich das Unternehmen fürstlich bezahlen lässt. Cupertino bietet aber auch einen soliden Kopfhörer für den schmaleren Geldbeutel an – die Beats Flex. Und der ist heute im Angebot.

Beats Flex 20% günstiger

Ausgestattet mit dem W1-Chip lassen sich die Beats Flex unkompliziert mit einem iPhone oder Co. verbinden und bieten insgesamt eine Wiedergabezeit von 12 Stunden an. Fast Fuel ermöglicht mit 10 Minuten Aufladen eine weitere Wiedergabezeit von 1,5 Stunden an. Die UVP liegt bei 49,95€, heute bekommt ihr die Beats Flex in Schwarz also für nur 39,99€ und spart somit 20%.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!