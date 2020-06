WWDC 2020: CarKey funktioniert sogar mit leerem Akku – diese Autos werden unterstützt

Auf der gestrigen Keynote von Apple war auch von CarKey die Rede. Künftig wird der Standard für digitale Autoschlüssel auf dem iPhone angeboten. Der Clou: Sogar nachdem der iPhone Akku leer ist kann der digitale Autoschlüssel verwendet werden.

Mit CarKey hebt Apple die Einsatzzwecke von Smartphones in Autos auf ein neues Level: Mit der NFC-Schnittstelle des iPhone können Autos aufgeschlossen und sogar gestartet werden. Bereits im Vorfeld der Keynote sind einige Details durchgedrungen. Apple integriert den digitalen Autoschlüssel in der Wallet-App, dabei wird der Schlüssel ähnlich wie eine Kreditkarte in Apple Pay dargestellt und verwaltet. Zudem soll der Support für den U1-Chip noch folgen.

Im Mai hat das Car Connectivity Consortium, dem Hersteller aber auch unter anderem Apple angehören, den Standard digitaler Autoschlüssel verabschiedet. Diesen greift Apple nun mit CarKey auf. Der Autoschlüssel kann nicht nur auf dem eigenen iPhone eingesetzt, sondern auch per iMessage geteilt werden. Beim Teilen des Autoschlüssels lassen sich verschiedene Einschränkungen vornehmen, wie beispielsweise die maximale Geschwindigkeit die erreicht werden darf. Um CarKey zu aktivieren, wird wie bei Apple Pay eine Authentifizierung mit FaceID vorgenommen. Ist der ExpressMode aktiviert, muss keine Authentifizierung vorgenommen werden. Der geniale Vorteil hierbei: CarKey funktioniert sogar noch, nachdem der iPhone Akku maximal fünf Stunden leer war.

Während Apple auf der Keynote bekannt gegeben hat, BMW als einen seiner ersten Partner mit der neuen 5er-Serie dabei zu haben, gab der Autobauer nach dem Event noch weitere Bauserien bekannt. Laut BMW werden nahezu alle Modelle unterstützt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M und Z4. Allerdings funktioniert CarKey nur bei Autos, die nach dem 01. Juli produziert werden. Nutzer müssen sich zudem nicht bis iOS 14 gedulden: iOS 13.6, das in wenigen Wochen erscheinen wird, wird CarKey bereits implementieren.

Apple verbindet eine enge Partnerschaft mit BMW: Der Münchner war schon der erste Partner, als vor einigen Jahren CarPlay an den Start ging – nun spielt BMW mit CarKey ebenfalls ganz vorne mit.

