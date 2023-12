Home Apple Wie wird 2024? Apple-Aktie lief 2023 der Branche hinterher

Wie wird 2024? Apple-Aktie lief 2023 der Branche hinterher

2023 war ein durchwachsenes Jahr für Apple. Der Umsatz war zuletzt rückläufig, auch wenn Apple die Erwartungen der Analysten noch übertreffen konnte. Die Aktie konnte auf Jahressicht deutlich zulegen, andere Titel kletterten allerdings noch erheblich steiler. Ergeben sich hieraus Chancen für 2024?

Apple blickt auf ein gemischtes Jahr 2023 zurück. Das Unternehmen sprach immer wieder von einem herausfordernden Marktumfeld und das schlug sich auch in den Bilanzen nieder. In den letzten vier Quartalen wurden rückläufige Umsätze erzielt, das ist die längste Serie seit zwei Jahrzehnten, wie Kif Leswing in einer Einschätzung des Börsensenders CNBC unterstreicht.

Apple konnte zwar in Teilbereichen die Erwartungen des Marktes übertreffen, doch andere Tech-Giganten gefielen den Investoren mehr.

Apple-Aktie legt vergleichsweise wenig zu

Ein Plus von 54% steht bei der Apple-Aktie im abgelaufenen Jahr auf der Uhr, fraglos ordentlich und doppelt so viel, wie der S&P 500 2023 zugelegt hat.

Im Vergleich mit anderen Titeln relativiert sich das allerdings: Nvidia konnte um 244% zulegen, immer wieder gilt der Titel als heiß gelaufen und überlauft, steigt aber oft aller dieser Warnrufe zum Trotz weiter. Meta legte um 184% zu und der Aktie wird noch ein erhebliches Potenzial zugetraut. Tesla stieg um 130%, hier könnte allerdings eine deutliche Korrektur bevorstehen.

Amazon und Microsoft konnten ebenfalls kräftig zulegen.

Wie wird 2024?

Titel, die zuletzt hinter dem Branchenschnitt zurückbleiben, holen im nächsten Jahr häufig auf, wenn die Fundamentaldaten stimmen. Bei Apple drückten die zuletzt weltweit schwächeren Smartphoneverkäufe auf die Bilanzen, mit denen die ganze Branche konfrontiert ist. Andere Effekte waren Apple-spezifischer, so sank die Update-Freudigkeit der Kunden, was zu einer Belastung werden kann.

Auch das Apple Watch-Verkaufsverbot und die Probleme in China waren zuletzt keine guten Nachrichten für Apple. Für 2024 steht der Verkaufsstart der Vision Pro an, die wird zwar im ersten Jahr nicht nennenswert zum Umsatz beitragen, wenn der Verkaufsauftakt aber gelingt, kann davon eine nicht zu unterschätzende Dynamik für kommende Jahre ausgehen und auch die Laune der Investoren positiv beeinflussen.

