WhatsApp gestört: Aktuell viele Nutzer ohne Zugriff auf den Messenger

Aktuell kämpft WhatsApp offenbar mit einer größeren Störung. Der Dienst kann im Moment von vielen Nutzern in einigen Weltregionen nicht genutzt werden, dabei wird die Verbindung teils nicht hergestellt. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Der Dienstag Abend geht mit einer größeren Störung beim Messenger WhatsApp zu Ende. Im Moment können zahlreiche Nutzer nicht auf den Dienst zugreifen. Wie unter anderem aus Schilderungen von Nutzern in sozialen Medien zu entnehmen ist, lässt sich auch die Verbindung zum WhatsApp-Dienst nicht herstellen.

Damit unterscheidet sich die Störung ein wenig von vorangegangenen Problemen mit WhatsApp, bei denen nur einige Funktionen für manche Nutzer nicht verfügbar waren.

Hintergründe und Ausmaß der Störung sind noch nicht klar

Aktuell ist nichts darüber bekannt, wie groß die Störung bei WhatsApp ist. auch ist nicht klar, welche Regionen besonders von dem Problem betroffen sind. Die scheint sowohl Nutzer in Deutschland, als auch in anderen Ländern zu betreffen. In der Regel dauert die Beseitigung von Problemen in diesem Ausmaß einige Stunden. Immer wieder werden Cloud-basierte Dienste von Apple, Microsoft, Google und Amazon sowie weitere Anbieter von Online-Diensten von vergleichbaren Aussetzern für geraume Zeit lahmgelegt.

