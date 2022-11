Home Apps WhatsApp arbeitet an Avatar und Umfragen

WhatsApp arbeitet an Avatar und Umfragen

WhatsApp arbeitet weiter an neuen Funktionen. So wird der persönliche Avatar wohl in näherer Zukunft starten. Auch die Umfragen in WhatsApp machen Fortschritte, sind allerdings noch deutlich unfertig.

WhatsApp arbeitet beständig an der Implementierung neuer Funktionen. Besonders hoch ist das Entwicklungstempo nicht, man kann den Entwicklern quasi bei der Arbeit zusehen.

Ein neues Feature, mit dem Nutzer in den kommenden Monaten rechnen dürfen, ist der persönliche Avatar. Ihn kann der Nutzer etwa an Stelle eines Profilbilds anzeigen, er wird im Stil eines Comics vom Nutzer erstellt und kann im Anschluss mit Stickern versehen werden. Die Avatar-Funktion ist in der Beta 2.22.23.9 für Android verfügbar, wie sich anhand der entsprechenden Beta zeigt.

Auch die Umfragen machen Fortschritte

Weiterhin arbeitet WhatsApp auch an der Entwicklung des Umfrage-Features. Es wird in Zukunft möglich sein, in Gruppen Umfragen zu erstellen, zumindest lassen sich diese in WhatsApps Beta für Windows 10 aktuell schon einmal empfangen, wenn auch noch nicht erstellen.

Wann die neuen Features für alle Nutzer verfügbar sein werden, ist völlig offen. Bis es so weit ist, können noch einige Wochen bis Monate vergehen, zumal sie auch nicht immer für alle Nutzer zugleich ausgerollt werden. In einer weiteren Meldung hatten wir über eine Reihe vor kurzem für die Nutzer von WhatsApp eingeführten neuen Funktionen berichtet.

