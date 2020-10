Wäre enttäuschend: AirTags starten angeblich erst nächsten März

Die AirTags könnten sich mit etwas Pech bis nächstes Jahr verzögern. Eigentlich waren die Ortungsanhänger bereits in diesem Herbst erwartet worden, möglicherweise wird es aber erst auf einer Spring-Keynote etwas mit ihrem Launch. Mit den AirTags sollen Kunden verlorene oder verlegte Gegenstände wiederfinden können.

Schlechte Nachrichten für alle, die auf die AirTags warten: Apple bringt sie vielleicht erst deutlich später auf den Markt, als zuletzt allgemein erwartet worden war.

Wieder ist es Jon Prosser, der sich zu dem Thema äußert: Seinen Quellen nach habe Apple sich entschlossen, die AirTags nicht mehr im Herbst 2020 vorzustellen. Stattdessen werde man sie im März 2021 auf den Markt bringen. Denkbar wäre dann eine Präsentation im Rahmen einer Frühjahrskeynote, wie Apple sie schon häufiger abgehalten hat.

