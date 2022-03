Home Hardware Schreckliche Kamera: Studio Display fällt bei vielen Reviews faktisch durch

Das neue Studio Display geht ebenfalls morgen in den Verkauf. Während die Reviews zum neuen Mac Studio fast durchweg für Begeisterung sorgten, war das beim Studio Display anders: Wenig beeindruckend und ziemlich teuer, lassen sich die meisten Einschätzungen auf den Punkt bringen.

Das neue Studio Display kann in den Reviews, die im Vorfeld des Verkaufsstarts veröffentlicht wurden, kaum punkten. Apple bietet hier solide Monitortechnik ohne echte Highlights, das bemängeln auch die Reviewer. Kein HDR, 120 Hz und ProMotion fehle, heißt es oft. Dass ein Modell mit diesen Features noch kommen könnte, wie wir zuvor in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten, ist für Kunden, die jetzt am Kauf interessiert sind, wenig hilfreich.

Das Studio Display setzt auf ein klassisches LCD-Display, dementsprechend ist auch die Leistung.

The Verge gefällt zudem auch nicht, dass der optionale Ständer mehr als kostspielig ausfällt.

Die Kamera fällt durch

Völlig unzufrieden sind viele Tester der ersten Stunde mit der Kamera – immerhin eine 12 Megapixel-Linse hat Apple dem Studio Display spendiert, die kann ihre Vorzüge aber nicht ausspielen, wie etwa The Verge kritisiert. TechCrunch ist ebenfalls entsetzt von der Qualität der Kamera.

Weitere Abzüge ergeben sich etwa durch die schwer zu reinigende optionale Nano-Beschichtung und das fest verbaute Netzkabel.

Immerhin, Lautsprecher und Mikrofon liefern den Testern nach ordentlich ab. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, sind die Reviews zum neuen Mac Studio überwiegend sehr positiv ausgefallen.

