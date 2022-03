Home Featured Mac Studio in Reviews: Erschütternd leise und leistungsstark

Der Mac Studio geht morgen in den Verkauf. Auch hierzu sind erste Reviews veröffentlicht worden. Sie fallen erwartungsgemäß positiv aus und das liegt nicht nur an der häufig eher unkritischen Berichterstattung bei gestellten Testgeräten. Der Mac Studio ist erschreckend leistungsstark, das ist zugleich aber auch Teil einer Einschränkung.

Der Mac Studio wird von Apple morgen in den Verkauf gebracht, vorbestellt werden kann er schon einige Tage, auch wenn die Lieferzeiten bei manchen Konfigurationen bis weit in den Mai hinein gerutscht sind.

Der Rechner ist bei all der Leistung, die in ihm gebündelt ist, erschütternd leise, wie die eher kritischen Redakteure von The Verge anmerken. Ein vergleichbar leistungsfähiger Intel-Rechner wäre eine brüllende Höllenmaschine geworden, während der Mac Studio kaum hörbar war, so das Review. Einzig bei Spielen konnte man die Lüfter zum Aufdrehen bringen.

Engadget hebt das kompakte und zugleich herausstechende Design hervor: Der Mac Studio nimmt wenig Platz weg und macht sich zugleich gut als prominentes Statussymbol auf dem Schreibtisch. Wer ihn hat, verkündet laut: „Ich bin kreativ!“ Allerdings , der Mac Studio kann nicht aufgerüstet werden, das muss dem Käufer auch klar sein. Später auf einen geänderten Bedarf reagieren, ist nicht möglich.

Viel Leistung für wenig Geld

Auch andere Reviews betonen, für den Preis – 2.299 Euro in der Startkonfiguration – bekäme man anderswo nicht im Ansatz die vom Mac Studio gebotene Leistung. Das mag stimmen, doch dennoch besteht jetzt eine Lücke zwischen Mac Mini und Mac Studio, wo ein großer iMac Platz gefunden hätte. Den aber wird es wohl nicht mehr geben, Apfelpage.de berichtete.

Gibt es auch Minuspunkte? Wenige: Die integrierten Lautsprecher liefern keinen guten Klang.

Auch YouTuber haben sich erwartungsgemäß den neuen Rechner vorgenommen.

