Von allen verlassen: Apple will das Auto jetzt ganz alleine bauen

Apple möchte sein Auto ohne einen der großen Autobauer entwicklen. Stattdessen will man alles selber machen, um nicht länger den Befindlichkeiten der Autoindustrie ausgeliefert zu sein. – ein mehr als ehrgeiziges Vorhaben.

Apple hat es nicht einfach mit seinem Apple Car-Projekt. Seit 2014 schraubt und bastelt man in Cupertino an der Idee, ein eigenes Auto auf den Markt zu bringen, aber das Project Titan wird immer wieder von Rückschlägen heimgesucht. Auch die Strategie ist alle paar Jahre auf den Prüfstand gestellt worden: Zunächst gründete man eine Entwicklungsabteilung für Hard- und Software, doch 2016 stellte man die eigene Hardwareentwicklung offenbar weitgehend ein. Stattdessen hatte Apple versucht, sein Auto von etablierten Autobauern fertigen zu lassen, jedoch mit übersichtlichen Erfolgen. Immer wieder mussten Apples Verhandlungsteams dem Vernehmen nach unverrichteter Dinge abziehen. Nun steht offenbar ein erneuter Richtungswechsel im Projekt an.

Apple will alles selber machen

Da ein großer Autobauer nach dem anderen vom Verhandlungstisch geflohen ist, möchte Apple nun alles alleine machen, zitiert ein asiatischer Zeitungsbericht Quellen, die in die Pläne eingebunden sein sollen. Danach möchte Apple nicht länger von den Launen und Vorbehalten der Autobauer abhängig sein und hat daher beschlossen, das Projekt ohne Partner zu verwirklichen. Zuletzt habe man begonnen, bei verschiedenen Zulieferern Angebote für Komponenten im Rahmen standardisierter Vorgänge einzuholen. Verblüffend genug – allen Ernstes soll dieser erneute harte Kurswechsel weitere Verzögerungen des Projekts verhindern.

Ein Marktstart des Apple Car zwischen 2025 und 2027 sei angepeilt, heißt es weiter – das Project Titan, das gerade erst seinen Projektleiter an Ford verloren hat, würde damit abermals auf den Kopf gestellt. Schwer zu glauben, dass diese neuerliche radikale Umbau dem Projekt zusätzlichen Drive verleiht.

