Vision Pro Lite: Billig-Bildschirme aus China für das günstigere Modell

Apples Computerbrille Vision Pro ist ein teurer Spaß, doch mit Preisen ab 3.500 Dollar lässt sich kein Massengeschäft aufziehen. Günstiger Modelle müssen her und Apple weiß das ganz genau. Offenbar sind die Pläne zur Produktion eines preiswerteren VR-Headsets intern schon recht weit fortgeschritten.

Apples Computerbrille Vision Pro wird alle Preisvorstellungen auch der teuren Premium-Produkte sprengen. Zu Einstiegspreisen von 3.500 Dollar kommt das Gadget in den Handel, gut möglich ist, dass für mehr Speicher noch höhere Preise fällig werden. Auf diese Weise aber lassen sich keine Verkaufszahlen in iPhone-Dimensionen erreichen, was auch Apple bewusst ist. Schon länger ist bekannt, dass das Unternehmen daher an günstigeren Modellen bastelt. Nun wird klar, wie weit man hier schon gekommen ist.

Billigere Displays aus China sollen helfen

Mit der größte Preistreiber sind aktuell die Displays. Die beiden Mikro-OLED-Panels bezieht Apple von Sony und hier will man sparen. Dafür sollen weitere Displaylieferanten ins Boot geholt werden, berichtet der Branchendienst The Information. Es sind dies namentlich die chinesischen Unternehmen BOE und SeeYa. Mit BOE hat Apple bereits einschlägige Erfahrungen gemacht und zwar keine guten, das Unternehmen hatte bei der Fertigung von iPhone-Panels immer wieder die Qualitätsstandards verpasst und in einem Fall gar eigenmächtig das Konstruktionsdesign geändert, um sich die Fertigung einfacher zu machen. Apple hatte BOE dafür zeitweilig Aufträge entzogen, doch auf die Dauer lockt wohl der niedrigere Einkaufspreis.

Die Budget-Brille soll unter der internen Bezeichnung N109 entwickelt werden, doch perspektivisch möchte Apple die günstigen Displays von BOE und Co. auch für das Premium-Modell respektive dessen Nachfolger nutzen, auch, weil Sony ein Kapazitätsproblem hat. Nur maximal eine Million Einheiten kann das Unternehmen jährlich liefern.

