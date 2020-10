US-Kongressuntersuchung: Apple wurde zum App Store-Monopolisten unter iOS

Schlechte Nachrichten für Apple: Das Gremium für rechtliche Fragen im US-Kongress hat seine Untersuchung zu Monopolvorwürfen gegen Apple, aber auch andere Tech-Giganten abgeschlossen und einen Bericht veröffentlicht. In einer Frage wurde man dabei mehr als deutlich, auch eine Zerschlagung großer Unternehmen könnte ein mögliches Szenario sein.

Apple hatte sich sicherlich ein anderes Ergebnis erhofft, aber in einer Frage wird der ausführliche Bericht der Untersuchungskommission im US-Kongress mehr als deutlich: Man kommt zu dem Schluss, dass Apple ein Monopol beim Betrieb seines App Store für iOS aufgebaut habe. Genau das war Kern der Vorwürfe, denen sich Apple vor einiger Zeit schon im Rahmen einer Anhörung in Washington stellen musste.

Die Kommission schlägt vor, Apple dazu zu zwingen, mehr Wettbewerb zuzulassen, das könnte etwa über alternative Möglichkeiten zur Verbreitung von Apps erreicht werden. Apple hat der Einschätzung der demokratisch dominierten Untersuchung erwartungsgemäß umgehend widersprochen. In einer ersten Stellungnahme verwies Apple auf das immense Potenzial eines neuen Marktes, das durch den App Store überhaupt erst freigesetzt wurde. Die App-Ökonomie habe sich zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor entwickelt und Apple sei keineswegs zu einer marktbeherrschenden Größe aufgestiegen.

Zerschlagung von Tech-Konzernen eine reale Möglichkeit

Zur Aufweichung der Monopole und Olegopole bringt die Untersuchung verschiedene Schritte ins Spiel, die in den letzten Monaten in den USA, aber auch Europa immer wieder diskutiert wurden: Unternehmen könnten dazu gezwungen werden, sich von bestimmten Unternehmensteilen zu trennen. Google könnte etwa YouTube auskoppeln oder Facebook sich von WhatsApp oder Instagram trennen müssen. Die Frage des Umgangs mit den US-Tech-Riesen war auch ein Thema im US-Wahlkampf. Eine Zerschlagung von Facebook, Google oder Amazon ist zumindest das erklärte Ziel einiger Demokraten gewesen, die aktuell aber nicht mehr am Rennen um die Präsidentschaft teilnehmen.

