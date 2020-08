Umfrage: Epic vs. Apple – Auf welcher Seite steht ihr?

Die Streitigkeiten von Epic Games und Apple sind diese Woche eskaliert. Die jetzt diskutierende Netzgemeinde teilt sich wie meistens in zwei Lager auf. Habt ihr eine klare Meinung? Auf welcher Seite steht ihr? Diskutieren wir gerne in den Kommentaren und anhand einer spannenden Umfrage miteinander.

Der Hintergrund: Was ist passiert

Nachdem das Entwicklerstudio Epic Games – eines der größten unserer Zeit – eine neue Zahlungsmethode in seinem unheimlich erfolgreichen Spiel Fortnite angeboten hat, eskalierte die Sachlage. Was war passiert? Die Zahlungsmethode umging Apples 30%-Regelung, wonach die Entwickler einen Teil ihrer Einnahmen an Apple abgeben müssen. Apple schmiss Fortnite anschließend aus dem App Store. Auch Google zog nach, nachdem Fortnite im Play Store ebenso die billigere Zahlungsmethode für Spielcoins und Co. angeboten hatte.

Fortnite alias Epic Games hatten das Ganze jedoch durchgeplant. Nur Stunden nach dem Rauswurf aus den beiden größten mobilen App Stores reagierte das Unternehmen mit einer offiziellen Klage gegen Apple, wonach der iPhone-Bauer eine Monopolstellung besitze. Es folgte eine Schmutzkampagne gegen Apple mit einer Verarsche des 1984-Spot und einer Social-Media-Kampagne, die Fortnite in aller Munde brachte und sogar in die Massenmedien.

Auf welcher Seite steht ihr?

Die Thematik ist natürlich komplizierter und tiefgründiger als man sie mit nur einer Umfrage behandeln könnte. Jedoch kann man eine zentrale Frage herausarbeiten. Nämlich, ob Apples und Googles Vorarbeit, die in die beiden größten App Stores aller Zeiten mündeten, die Konzerne berechtigt, auch einen großen Teil der Einnahmen mitzuschneiden.

So kann man seriös für beide Seiten argumentieren. 30% sind enorm viel und hindern vor allem kleine Entwickler daran, anfangs in die Gänge zu kommen. Zudem ist Apples Monopol teilweise wirklich gegeben, es gibt kaum einen zweiten Store, der so zahlungskräftige und viele Kunden vereint. Und geleitet wird dieser nicht von einem Startup, sondern vom größten Unternehmen der Welt mit bald 2 Billionen Marktkapitalisierung, welches so verhindert, dass andere auch nur versuchen, einen zweiten App Store zu bauen.

Auf der anderen Seite sind es ebenjene kleinen Entwickler, die ohne Kosten Hunderte Millionen Nutzer auf einmal erreichen können. Ganz zu schweigen von den Anstrengungen, die Apple und Google geschäftlich auf sich genommen haben, um mittlerweile mit ihren App Stores so dazustehen, wie sie es tun. Apple wurde der App Store ja nicht geschenkt, er ist das Ergebnis von Erfindergeist, Entwicklung, Risikobereitschaft und Investitionen.

Was meint ihr? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil!

