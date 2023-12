Home Hardware UGREEN bietet mit Nexode Pro eine neue Serie an Schnellladegeräten an

20. Dezember 2023

In Sachen Zubehör ist Apple unverschämt teuer, nirgends wird das so deutlich wie bei den Ladegeräten. Hier empfehlen wir eindrücklich, einen Blick auf den Zubehörmarkt zu werfen. Hier hat sich mittlerweile UGREEN als erste Anlaufstelle etabliert und bietet nun ab sofort eine neue Serie an Chargern an

URGREEN Nexode Pro

Die neue Serie an Ladegeräten umfasst insgesamt vier verschiedene Modelle, die dank GaN-Technologie für ihre jeweilige Ladeleistung extrem kompakt gestaltet sind. Zum Auftakt sind die beiden Flaggschiffe verfügbar. Das Nexode Pro 160 Watt ist mit drei USB-C-Anschlüssen und einer Buchse für USB-A ausgestattet. Angeschlossene Geräte können bis zu 140 Watt Ladeleistung beziehen, ein MacBook Pro 16 Zoll kann so beispielsweise innerhalb von knapp einer halben Stunde zur Hälfte aufgeladen werden.

Die Ladeleistung der einzelnen Anschlüsse hängt von der Anzahl der verbundenen Geräte ab. Werden zwei oder drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt, wird über eine USB-C-Buchse weiterhin 100 Watt ausgegeben. Bei Verbindung von vier Geräten gleichzeitig liefert das Gerät über zwei USB-C-Anschlüsse jeweils 65 Watt, der dritte USB-C-Anschluss und USB-A geben dann jeweils 15 Watt aus.

Zudem ist ein deutlich kompakteres Modell mit einer Ladeleistung von 100 Watt zum Marktstart erhältlich. Hier sind zwei USB-C-Ports sowie ein USB-A-Anschluss enthalten. Hier liegt die maximale Leistungsabgabe bei Verbindung eines einzelnen Geräts bei 100 Watt. Bei zwei oder drei Geräten gleichzeitig sind maximal 65 Watt möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden großen Modelle sind ab sofort im Amazon Store von UGREEN erhältlich und liegen deutlich unter dem, was Apple aufruft. Das große Netzteil mit 160 Watt Ladeleistung lässt sich noch mit einem 15%-Coupon auf der Produktseite kombinieren.

Die beiden nachfolgend gelisteten Ladegeräte sollen etwas später verfügbar sein. Besonders gut gefällt uns die flache Ausführung. Beide Netzteile bieten eine Gesamtladeleistung von 65 Watt.

