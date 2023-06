Home Deals Tech-Deal: Apple Watch Series 8 15% günstiger mitnehmen

Tech-Deal: Apple Watch Series 8 15% günstiger mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Juni 2023 um 14:43 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Bei einem MacBook lassen sich mit beharrlicher Suche gerne mal Angebote findet, die deutlich mehr als 10% Rabatt beinhalten. Bei der Apple Watch sieht es hingegen deutlich schwieriger aus, deshalb ist dieses Angebot umso interessanter.

Apple Watch Series 8 in 45 mm für nur knapp 449 Euro

Das aktuelle Modell bietet neben dem Temperatur-Sensor die sogenannte Crash-Detection an. Hat meinen Unfall, wird dieser automatisch ausgelöst. Eine Funktion, die man nicht gerne in Anspruch nehmen möchte, dennoch bereits einige Leben rettete. Apfelpage berichtete. Leider nahm der Konzern dies zum Anlass, das Basismodell in der UVP deutlich über 500 Euro anzuheben. Konkret werden regulär 539,00 Euro fällig. Heute jedoch lässt sich die Apple Watch Series 8 in der Farbe Product(RED) mitsamt passendem Sportarmband für nur 449,00 Euro mitnehmen – ihr spart also gleich satte 15%:

