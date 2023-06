Home Apple Watch Apple Watch rettet Mann das Leben

Apple Watch rettet Mann das Leben

In den USA hat – wieder einmal – eine Apple Watch ihren Träger vor Schlimmeren bewahrt. Die aktivierte Sturzerkennung alarmierte die Rettungsdienste, als ein Mann in Ontario von einer Leiter gefallen ist. Eine dadurch entstandene Wunde am Kopf wurde mit sieben Stichen genäht. Die Konsequenzen ohne das schnelle Eingreifen hätten verheerend sein können.

Die automatische Sturzerkennung ist auf allen Apple Watches seit der Series 4 verfügbar. Für Personen über 55 Jahre ist sie automatisch aktiviert. Ihr könnt die Erkennung nach Belieben an- und ausschalten oder beispielsweise nur für Workouts aktivieren.

Apple Watch alarmiert Rettungskräfte und Kontaktpersonen

In diesem Fall ist ein Amerikaner von einer Leiter gefallen und hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Das berichtet der Betroffene gegenüber AppleInsider. Seine Apple Watch Series 8 hat nach etwa einer Minute einen Notruf an die Rettungskräfte und an seine Frau gesendet. Diese konnte ihn wenige Zeit später auffinden und über die Uhr mit den Sanitätern kommunizieren. Im Krankenhaus wurde der Mann versorgt, laut eigener Aussage hat die Apple Watch schlimmeres verhindert. „Ohne die Apple Watch wäre es möglich, dass ich jetzt tot wäre. Die Technologie funktioniert“, zeigt sich der Mann zufrieden.

Die Sturzerkennung ist für Menschen im hohen Alter und mit aktivem Lebensstil ein sinnvolles Feature. Aus eigener Erfahrung funktioniert sie sehr zuverlässig, bei schweren Fahrradstürzen oder ähnlichem bleibt euch eine kurze Zeit, um den Notruf abzubrechen. Solltet ihr nicht reagieren, alarmiert die Apple Watch die Rettungskräfte und hinterlegte Notfallkontakte.

Auf dem iPhone könnt ihr die Funktion in der Watch-App unter „Notruf SOS“ aktivieren und anpassen. Auch auf der Uhr selbst lässt sich das unter Einstellungen -> Notruf SOS tun.

Habt ihr die Sturzerkennung aktiviert oder nicht? Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns in den Kommentaren.

