Tag 22 im 2023er Countdown: Heute „Transformers: Aufstieg der Bestien“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Dezember 2023 um 16:59 Uhr // Deals // // 2 Kommentare

Am heutigen Tag im 2023er Countdown kommen Männer und Jungs voll auf ihre Kosten, denn Hasbro lässt seine Autobots wieder von der Leine. Heute lässt sich der aktuellste Teil der Filmreihe zum attraktiven Preis mitnehmen.

Tag 22 im 2023er Countdown

In New York City des Jahres 1994 geraten der in Brooklyn lebende Noah (Anthony Ramos) und die ehrgeizige Archäologie-Assistentin Elena (Dominique Fishback) in ein Abenteuer, das sie rund um die Welt führt: Zusammen mit Optimus Prime (Stimme im Original: Peter Cullen) und den Autobots werden sie in einen uralten Konflikt hineingezogen, als Elena in einer uralten Vogelstatue den sogenannten Trans-Warp-Schlüssel entdeckt. Damit könnten die Autobots auf ihren Heimatplaneten Cybertron zurückkehren, doch auch die bösen Terrorcons um ihren Anführer Scourge (Peter Dinklage) sind hinter dem mächtigen Artefakt her, um ihren planetenfressenden Meister Unicron herbeirufen zu können. Noah, Elena und die Autobots nehmen den Kampf gegen die übermächtigen Gegner auf und können sich dabei zum Glück auf die Hilfe der Maximals verlassen. Diese tierähnlichen Transformers leben bereits seit vielen Jahren versteckt auf der Erde und hatten schon in der Vergangenheit mit den Terrorcons zu tun…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

