Speziell für den Mac: Hyper stellt neues Dock vor

Die CES 2022 in Las Vegas ist in vollem Gange und dementsprechend ist die Summe der Ankündigungen gerade ziemlich zahlreich. Wer auf der Suche nach einem Dock für seinen Mac ist, sollte demnächst mal bei Hyper vorbeischauen. Die bieten nun ein Turntable-Dock an, welches mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen glänzt.

Das neue Hyper iMac Turntable Dock

Der iMac weist ein zeitloses und elegantes Design auf. Das liegt vor allem daran, dass alle Anschlüsse auf der Rückseite verbaut sind. Okay, beim neuen iMac 24″ ist der Kopfhöreranschluss an die Seite gewandert, was an der geringen Bautiefe liegt. Was für das Design vorteilhaft ist, hat aber praktische Nachteile: Will man USB-Sticks und Festplatten anschließen, muss man erst einmal umständlich fummeln. Genau dafür gibt es Docks, doch Hyper geht mit dem neuen Turntable Dock (via MacRumors) noch einen Schritt weiter. Im Grunde genommen ist das ein Standfuß bzw. Hub mit verschiedenen Anschlüssen. Zur Verfügung stehen vier USB-A-Anschlüsse, ein SD-Kartensteckplatz und microSD-Kartensteckplatz, die Karten mit bis zu 2 TB unterstützen, sowie ein USB-C-Port. Auch eine externe Stromversorgung ist inbegriffen. Der Clou sind aber die folgenden beiden Ausstattungsmerkmale. Auf der Oberfläche befindet sich ein Drehteller, auf dem der Mac eigentlich steht.

Dieser lässt sich um 360° einmal um die eigene Achse drehen. So lässt sich der Bildschirm deutlich komfortabler mit Kollegen teilen. Außerdem verbaut Hyper in seinem Turntable Dock ein SSD-Gehäuse mit einem M.2 SATA/NVMe-Standard. Noch ein Wort zu den Abmessungen, die betragen 280 x 240 x 33 mm.

Hyper Thunderbolt 4 Power Hub

Parallel stellte Hyper noch den Thunderbolt 4 Power Hub vor. Dies ist laut Hersteller der erste Thunderbolt 4-Hub, der gleichzeitig ein Aufladen mit 100 Watt ermöglicht. Das Hub verfügt über vier Thunderbolt-4-Anschlüsse, wovon lediglich ein Port das Aufladen mit bis zu 96 Watt ermöglicht.

Die drei anderen Ports sind reine Downstream-Ports, die mit bis zu 40 Gb/s Daten übertragen und eine Ladegeschwindigkeit von maximal 15 Watt ermöglichen – also ideal für ein iPhone. Auch der Anschluss externer Monitore ist möglich: Hier werden entweder zwei Monitore mit einer Auflösung von 4k bei 60 Hz oder ein 8k-Minitor mit 30 Hz unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Turntable Hyper Dock soll sich demnächst auf der Webseite von Hyper vorbestellen lassen. Interessierte müssen dafür rund 200 US-Dollar investieren. Einen Europreis wollte das Unternehmen noch nicht nennen, aber wir werden das bei so bald wie möglich nachreichen. Für den Thunderbolt 4 Power Hub wollte das Unternehmen weder Preis noch Verfügbarkeit nennen und erklärte lediglich, dass das Produkt im Laufe des Jahres erscheinen wird

