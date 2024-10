Home Sonstiges Das seht Ihr bei Paramount+ im November 2024

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. Oktober 2024 um 15:25 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Übernächsten Freitag haben wir bereits November und damit nähern wir uns so langsam dem Jahresende. Paramount+ dachte sich deshalb, man fährt bei der Anzahl der Neuzugänge noch einmal richtig auf.

Das seht Ihr im November auf Paramount+

Der Streamingservice hat durchaus einige spannende Inhalte und wird erstmals seit längerer Zeit im kommenden Monat wieder einen ordentlichen Schwung an neuen Inhalten spendiert bekommen. Werfen wir gleich einen Blick darauf:

Around the World with Peppa – ab dem 01. November

Peppa Pig Christmas – ab dem 01. November

Intervention – ab dem 01. November

S.T.I.F.F – ab dem 01. November

Ben & Hollys kleines Königreich – ab dem 01. November

The Loud House – ab dem 01. November

Germany Shore OG – ab dem 05. November

Sonic the Hedgehog – ab dem 07. November

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles – ab dem 08. November

Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten – ab de, 15. November

PAW Patrol – ab dem 15. November

If – ab dem 15. November

Jeux d’enfants – ab dem 15. November

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society – ab dem 15. November

Elizabeth: The Golden Age – ab dem 15. November

Arizona Dream – ab dem 15. November

Delicatessen – ab dem 15. November

Jet Lag – ab dem 15. November

Intimacy – ab dem 15. November

Ned Kelly – ab dem 15. November

A Bigger Splash – ab dem 15. November

Madame – ab dem 15. November

Malasaña 32 – ab dem 15. November

Irréversible – Inversion Intégrale – ab dem 15. November

Swimming Pool – ab dem 15. November

The Man Who Cried – ab 15. November

Les Amants du Pont Neuf – ab dem 15. November

Man Up – ab dem 15. November

Brighton Rock – ab 15. November

Red Riding: 1983 – ab dem 15. November

Red Riding: 1974 – ab dem 15. November

Red Riding: 1980 – ab dem 15. November

Dialogue Avec: Mon Jardinier – ab dem 15. November

All or Nothing – ab dem 15. November

Haunted – ab dem 15. November

Le Colonel Chaubert – ab dem 15. November

Ma Saison Préférée – ab 15. November

Camille Claudel – ab dem 15. November

Sixty Six – ab dem 15. November

The Calcium Kid – ab dem 15. November

Mickybo and Me – ab dem 15. November

Macbeth – ab dem 15. November

SpongeBob Schwammkopf, STaffel 15 – ab dem 15. November

Germany Shore – ab dem 18. November

Landman, Staffel 1 – ab dem 18. November

Blaze and the Monster Madness – ab dem 19. November

The Really Loud House – ab dem 22. November

Rubble and Crew – ab dem 29. November

Transformers: EarthSpark, 3. Staffel – ab dem 29. November

Andrea lässt sich scheiden – ab dem 29. November

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp anderthalb Jahre nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

