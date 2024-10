Home Hardware Update: Einige AirPods erhalten neue Firmware

Update: Einige AirPods erhalten neue Firmware

Apple hat eine neue Firmware für einige AirPods-Modelle veröffentlicht. Unter anderem die originalen AirPods Pro erhalten ein Update, aber auch die AirPods Max mit Lightning-Port. Es ist nicht klar, welcher Art die Neuerungen sind, die mit diesem Update einhergehen.

Apple hat eine neue Firmware für einige AirPods-Modelle bereitgestellt. Die neue Software mit der Build-Nummer 6F21 rollt jetzt auf die Kopfhörer der Nutzer aus. Aktualisiert werden die AirPods Pro, die AirPods Pro 2, die initialen AirPods Max sowie die AirPods 3.

Keine Details über Neuerungen in Update

Es ist nicht klar, welcher Art die Änderungen oder Neuerungen sind, die Apple in dieser Softwareaktualisierung realisiert hat. Es steht zu vermuten, dass hiermit allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen umgesetzt werden.

Apples AirPods und andere Zubehörprodukte laden sich ihre Software-Updates selbstständig aus dem Netz, es gibt keine Möglichkeit, das Update manuell zu beschleunigen oder zu verhindern. Um die Aktualisierung durchzuführen, müssen die AirPods in ihrem Case liegen und sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden. Das Update wird in der Regel innerhalb weniger Tage aufgespielt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.