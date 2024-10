Home Hardware Pech: AirPods Pro 2-Hörhilfen gibt es nicht für Deutschland

Die neuen Hörhilfe-Funktionen für die AirPods Pro 2 starten zwar nächste Woche mit iOS 18.1, allerdings nicht hier. Nur in zwei Ländern werden diese neuen Funktionen unterstützt. Wann weitere Märkte dazu kommen, ist noch vollkommen offen.

Apple wird in der kommenden Woche die angekündigten neuen Features für die AirPods Pro 2 per Software-Update freischalten. Damit lassen sich die AirPods Pro 2 als Basishörgeräte nutzen, doch nicht bei uns. Wie nun aus der Ankündigung klar wird, wird dieses Feature nur für wenige Nutzer verfügbar sein.

Neue Funktionen starten nur in den USA und Kanada

Die neuen Funktionen werden nur in den USA und Kanada eingeführt, wie aus der Ankündigung ersichtlich ist. In den USA hat das Feature bereits eine Freigabe der dortigen Regulierungsbehörde FDA. Tatsächlich möchte Apple diese neuen Features als Gesundheitsfunktionen respektive Hilfsmittel zertifizieren lassen, was aufwendig ist. Auf der WWDC wurde angekündigt, die AirPods Pro 2 von den Gesundheitsbehörden vieler Länder als Hörgeräte einstufen lassen zu wollen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wann das in weiteren Ländern wie etwa Deutschland auch passieren wird.

