Apple verteilt zweiten RC von macOS 15.1 an Entwickler

Gerade eben hat Apple macOS Sequoia 15.1 in einem zweiten Release Candidate für die Entwickler vorgelegt. Ein erster Entwurf war bereits zuvor verteilt worden. Ein RC ist in der Regel mit dem finalen Update identisch, wenn aber noch größere Probleme auftauchen, wird er noch einmal angefasst.

Apple hat heute Abend eine zweite Fassung des Release Candidate von macOS Sequoia 15.1 für die Entwickler bereitgestellt, nachdem zuvor bereits eine Version verteilt worden war. macOS Sequoia 15.1 ist das erste größere Update für das neue Mac-System und wird wohl auch in den nächsten Tagen für alle Nutzer veröffentlicht.

Der Release Candidate ist meist mit der finalen Version eines Updates identisch, sollten aber noch größere Unstimmigkeiten auftreten, arbeitet Apple hier noch einmal nach. Generell werden von macOS-Updates häufiger zweite RC-Versionen verteilt. Tatsächlich läuft das aktuelle macOS auch noch längst nicht bei allen Nutzern rund.

Apple Intelligence für den Mac

Apple bringt mit macOS 15.1 Apple Intelligence in der ersten Stufe auf den Mac und zwar auch für EU-Nutzer. Anders als am iPhone, gibt es hier keine Beschränkungen. Allerdings sind so oder so noch längst nicht alle der geplanten und bereits angekündigten KI-Funktionen von Apple fertig.

Auf die neue Siri mit deutlich verbesserten Fähigkeiten werden Anwender noch geraume Zeit warten müssen, derzeit will sich Apple hier nicht einmal ungefähr auf einen Zeitplan festlegen lassen, die Rede war von Anfang kommenden Jahres beziehungsweise einem Launch im Frühling.

