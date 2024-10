Home Hardware Neues Zubehör: Magic Mouse, Magic Trackpad und Magic Keyboard stehen wohl vor Update

Apple dürfte schon bald neue Eingabegeräte vorstellen. Mit einer neuen Magic Mouse ist ebenso zu rechnen, wie mit einem neuen Magic Trackpad und einem neuen Magic Keyboard. Allzu große Neuerungen brauchen Nutzer aber wohl nicht zu erwarten.

Apple dürfte in den kommenden Wochen neue Macs vorstellen. Diese werden die ersten Modelle sein, die mit dem neuen M4-Chip ausgestattet sind, der vor allem bei der Verarbeitung von KI-Modellen auf dem eigenen Gerät eine gute Figur machen soll. Doch daneben könnte es auch neue Eingabegeräte geben.

Neue Magic Mouse und Co. vor der Tür?

Im Code von iOS 18.1 fand Aaron Perris von MacRumors Hinweise auf einige neue Eingabegeräte. So wird Apple wohl bald eine neue Magic Mouse, ein neues Magic Trackpad und ein neues Magic Keyboard vorstellen. Sonderlich überraschend kommt das nicht: diese neuen Geräte dürften auch so neu gar nicht sein, aber eine Aktualisierung tut dringend Not.

Denn Apple verkauft diese Eingabegeräte nach wie vor mit Lightning-Anschluss, obwohl der Wechsel zu USB-C in der EU und anderen Regionen nicht nur inzwischen gesetzlich vorgeschrieben, sondern von Apple beim Rest des Portfolios auch schon weitgehend umgesetzt ist. Als einzige weitere Neuerung bekommen Nutzer mit Glück eine neue Position für den Lade-Port der Magic Mouse, diese ist bei dem Gerät seit Jahren ein Quell nie versiegender Verärgerung.

