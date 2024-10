Home Sonstiges Programmhinweis: Real Madrid vs. Borussia Dortmund live bei Prime Video

Programmhinweis: Real Madrid vs. Borussia Dortmund live bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Oktober 2024 um 17:13 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Nach dem Spieltag in der Nations League geht es wieder zurück zum Daily Business und damit auch zur neu reformierten Champions League – der dritte Spieltag steht an. Dabei müssen die Dortmunder Borussen zu den Königlichen aus Madrid, die ihrerseits auch wegen der Causa Mbappé und dem Tabellenplatz in der Champions League Druck auf dem Kessel haben.

Real Madrid vs. BVB

Der aktuelle Spitzenreiter der Champions League spielt gegen den Tabellen-17. der CL-Liga, und dabei handelt es sich nicht um Real Madrid. Vielmehr grüßt der BVB von der Tabellenspitze. Das ist sicherlich nicht der Anspruch der Madrilenen und die dürften gewillt sein, heute den zweiten Sieg einzufahren. Dabei ist Real personell nicht in Bestbesetzung unterwegs, Carvajal hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Zudem gibt es mächtig Wirbel um Mbappé und sein Verhalten abseits des Platzes. Doch auch der VBV ist alles andere als sattelfest unterwegs, man musste sich zuletzt in der heimischen Liga mächtig strecken. Nur mit Mühe und Not gewann man 2:1 gegen den FC St. Pauli und trotz des Sieges ist die Tabellenspitze in der Bundesliga bereits vier Punkte entfernt.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.