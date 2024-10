Home Apple Apple entwickelt offenbar neue Gaming-App mit Spieler-Chat

Apple entwickelt offenbar derzeit eine neue Gaming-App für iPhone und iPad. Sie soll Angebote aus App Store, aber auch die Game Center-Funktionalitäten bündeln. Diese neue App könnte etwa mit iOS 19 oder als separates Update verteilt werden.

Apple arbeitet derzeit an einer neuen Spiele-App, die die Funktionen des App Stores und des Game Centers in einer zentralen Anwendung zusammenführt, das berichtet die Seite 9to5Mac unter Berufung auf exklusive Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Diese App soll den Nutzern eine verbesserte Plattform bieten, auf der sie Spiele spielen, ihre Bibliothek verwalten und Freunde hinzufügen können. Dabei wird das Game Center nicht ersetzt, sondern vollständig integriert. Die App wird auch Inhalte wie Herausforderungen, Bestenlisten und Erfolge anzeigen, sowohl für App Store-Spiele als auch für Apple Arcade-Titel.

GameChat über FaceTime

Darüber hinaus plant Apple eine Integration von FaceTime und iMessage für die Kommunikation zwischen Spielern. Auch Mini-Spiele basierend auf App Clips könnten eine Rolle spielen.

Apple zielt damit darauf ab, seine Geräte für Gamer attraktiver zu machen, ähnlich wie die Xbox-App für das iPhone. Zudem werden neue Tools bereitgestellt, um es Entwicklern zu erleichtern, Mac-Spiele auf iOS zu portieren. Es ist jedoch noch unklar, ob die neue Spiele-App bereits nächstes Jahr mit einem iOS 18-Update veröffentlicht wird oder als Teil von iOS 19 erscheint. Derzeit bietet Apple mit Apple Arcade einen Abonnementdienst für Spiele an, der 6,99 Euro pro Monat kostet und auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar ist. Regelmäßig wirbt Apple in App Store und per E-Mail für Apple Arcade, Titel im Katalog können werbefrei gespielt werden, sind allerdings nicht immer dauerhaft verfügbar.

