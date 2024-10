Home Mac M4-Macs: Präsentation wahrscheinlich auf kompaktem Online-Event

M4-Macs: Präsentation wahrscheinlich auf kompaktem Online-Event

Apple wird wohl in Kürze neue Macs vorstellen: Die Lager in den Apple Stores leeren sich bereits rapide, sodass eine Aktualisierung nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Eine vollwertige Keynote erwarten Beobachter indes nicht.

Apple plant, noch in diesem Monat neue Macs vorzustellen, nachdem das Unternehmen letzte Woche das neue iPad mini per Pressemitteilung angekündigt hat. Die Lagerbestände für den iMac, Mac mini und MacBook Pro in Apple Stores sind derzeit sehr gering, was auf baldige Aktualisierungen hindeutet. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird Apple jedoch kein großes Event wie bei den iPhone-Vorstellungen abhalten. Stattdessen erwartet er eine online-fokussierte Ankündigung, bei der die Presse zwar die Möglichkeit haben wird, die neuen Geräte aus erster Hand zu erleben, aber das Event selbst hauptsächlich digital stattfinden wird.

Neue Macs mit M4-Chip

Gurman geht davon aus, dass die neuen Macs mit dem M4-Chip ausgestattet sein werden, wobei insbesondere der iMac und das MacBook Pro im Mittelpunkt stehen könnten. Auch ein umfassendes Update des Mac mini wird erwartet. Diese Art von Ankündigung folgt einem Muster, das Apple bereits bei früheren Veranstaltungen wie dem „Scary Fast“-Event im Oktober 2023 und dem „Let Loose“-Event für das iPad im Mai gezeigt hat. In beiden Fällen gab es keine großen Vor-Ort-Veranstaltungen im Apple Park, sondern kleinere Presseevents in Städten wie New York und London.

Apple könnte die Vorstellung der neuen M4-Macs bereits Anfang November planen. Gurman hatte zuvor bereits vermutet, dass die neuen Geräte möglicherweise am 1. November auf den Markt kommen könnten, was eine baldige offizielle Ankündigung wahrscheinlich macht. Es bleibt abzuwarten, wann genau die neue Hardware enthüllt wird.

