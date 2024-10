Home Apps Controller for HomeKit ist in Version 7.2.0 erschienen: das ist neu

Die App Home von Apple zur Steuerung von HomeKit ist funktional, bestenfalls. Deshalb gibt es zahlreiche Alternativen im App Store. Zu diesen zählt auch die App Controller for HomeKit, die nun in Version 7.2.0 vorliegt. Wir geben Auskunft, was neu ist.

Hübsch gemacht für iOS 18

Die Entwickler fügen einige neue Funktionen hinzu, im Fokus steht aber iOS 18 bzw. die Anpassung der App an das aktuelle Betriebssystem. So lässt sich das App-Icon endlich dunkel einfärben. Anbei einmal die Release-Notes:

Control Centre Widgets

Starte Workflows, öffne einen Floorplan oder zeige eine TV-Fernbedienung direkt über die Widgets im Kontrollzentrum an. Deine Lieblingsfunktione sind nur einen Eisch entfernt

Unterstützung für Fernseher

Du kannst jetzt einen Fernseher direkt in Controller für HomeKit steuern. Lautstärke anpassen, Eingangsquellen wechseln unbd die EInstellungen verwalten – alles aus der App heraus

Neue Steuerungselemente

Steuere deine Geräte noch schneller und einfacher dank neuer, optimierter Bedienelemente. Die Oberfläche wurde so gestaltet, dass alles noch intuitiver ist

Virtuelle Schalter

Deine physisch programmierbaren Schalter haben nun auch virtuelle Gegenstücke in Controller für HomeKit, was Dir noch mehr Flexibilität bei der Steuerung deines Smart Homes gibt

Überarbeitete Workflows

Die Benutzeroberfläche für Workflows wurde komplett neu gestaltet, um die Bedienung noch besser und effizienter zu machen. Das Erstellen und Verwalten von Workflows war noch nie so einfach

Dunkle und eingefärbte App-Icons

Unser Icon passt sich nun perfekt zum Design von iOS 18

Weitere Verbesserungen

Wir haben diverse Fehler behoben und die Leistung der App verbessert, um dein Erlebnis weiter zu optimieren

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 7.2.0 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 29,99 Euro pro Jahr abonnieren.

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

