Sonos Ace: Kopfhörer bisher kein Erfolgsgarant – neue Strategie soll es richten

„Software sells Hardware“ – ein Satz, den man bei Sonos nicht zu kennen scheint. Denn mit dem Release des Kopfhörers Ace brachte man auch überstürzt eine vollkommen fehlerhafte App auf den Markt. Dies wiederum wirkte sich direkt auf die Verkäufe des Over-Ear aus.

Weit hinter den Erwartungen

Mehr als drei Jahre hat Sonos an seinem Over-Ear gewerkelt und dabei durchaus enttäuscht. Zwar sind Klang ordentlich und das ANC überraschend gut, doch die fehlende Integration in das Öko-System von Sonos sorgte für Unverständnis. Darüber kann auch TV-Swap nicht hinwegtäuschen. In Summe also eine ordentliche Hypothek, die in gerade einmal 200.000 verkauften Einheiten gemündet haben soll. Anvisiert war ein Absatz von rund einer Million Sonos Ace.

Neue Strategie soll es richten

Deshalb will Sonos eine neue Strategie, die intern unter dem Codenamen „Roundhose“ diskutiert wird, fahren, die zudem zweigleisig ist. Einerseits soll die UVP des Sonos Ace um 50 US-Dollar auf 399 US-Dollar gesenkt werden, um preislich auf Augenhöhe mit den Konkurrenten wie Bose, Sony und Co. zu kommen. Andererseits soll ein neues High-End-Modell zu einem teureren Preis auf den Markt kommen. Doch es gibt kritische Stimmen innerhalb des Unternehmens, die dem Plan wenig abgewinnen können. Wir sehen das ähnlich, der Hersteller sollte seine Ressourcen in die Entwicklung seiner App stecken, damit diese endlich wieder uneingeschränkt nutzbar ist. Wie dem auch sei, der Ace ist in Weiß gerade für knapp 408,00 Euro verfügbar

