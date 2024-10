Home iPad iPad Mini-Reviews: Ist das Jelly Scrolling besiegt?

Das neue iPad Mini 7 startet morgen in den Verkauf. Das Update ist eine solide, aber wenig spannende Weiterentwicklung des kompakten Tablets, doch erste Reviews sehen eine schöne Verbesserung im Vergleich zu Vorgängermodellen.

Die ersten Reviews des iPad mini 7 sind erschienen, und viele Tester stellen fest, dass das sogenannte „Jelly Scrolling“ – ein Problem des Vorgängermodells, bei dem der Bildschirm ungleichmäßig aktualisiert wird – entweder weniger auffällig oder gar nicht mehr bemerkbar ist. Jedoch äußerte sich das Technikportal The Verge skeptisch: David Pierce von The Verge stellte fest, dass das „Jelly Scrolling“ auch im neuen Modell vorhanden sei, wenn auch weniger stark als beim Vorgänger von 2021.

The Verge zählt traditionell zu den kritischeren Portalen, deren Redakteure bei neuen Gadgets oft ganz genau hinschauen und auf Aspekte stoßen, die sonst eher untergehen, daher ist diese Einschätzung nicht zu ignorieren. Allerdings gibt es auch deutlich positivere Stimmen.

Andere Reviews sehen Problem als gelöst an

Andere Reviews zeigen sich optimistischer. So berichteten Tester von Six Colors und Engadget, dass das Problem durch Display-Optimierungen weitgehend behoben sei. Apple hat bestätigt, das Display optimiert zu haben, blieb jedoch vage bezüglich der konkreten Änderungen. Jason Snell* von Six Colors konnte beim iPad mini 7 kein „Jelly Scrolling“ feststellen und lobte die bessere Displaytechnik des neuen Modells. Auch Nathan Ingraham von Engadget sagte, dass das Problem bei ihm nicht mehr auffiel, obwohl er es beim Vorgängermodell bemerkt hatte.

Jelly Scrolling auf LCD-Displays

Das „Jelly Scrolling“ trat beim iPad mini 6 vor allem im Hochformat auf und führte zu Beschwerden von Nutzern. Apple rechtfertigte das Phänomen damals als „normales Verhalten“ von LCD-Bildschirmen, da sie zeilenweise aktualisiert werden. Die neue Version des iPad mini, die am 23. Oktober 2024 erscheint, scheint dieses Problem größtenteils gelöst zu haben, es bleibt abzuwarten, wie die Nutzer die Veränderungen wahrnehmen, wenn der Verkauf diesen Mittwoch startet.

