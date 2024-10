Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt bereits jetzt die dritte Staffel von „Shrinking“ an

Harrison Ford ist eine lebende Schauspiellegende und überwiegend für seine Actionrollen bekannt. Legendär ist seine Rolle in den Filmen „Die Stunde des Patrioten“ und „Das Kartell“, welche die Bücher von Tom Clancy in Hollywood so richtig berühmt machten. Er kann aber auch Komödien, wie er in der Serie „Shrinking“ mit Jason Segel beweist und hier gibt es richtig gute Nachrichten.

Dritte Staffel angekündigt

Die zweite Staffel ist gerade angelaufen und kann ersten Berichten zufolge das hohe Niveau der ersten Staffel halten. Etwas überraschend kündigte man via twitter die dritte Staffel an. Was den genauen Plot oder den Start angeht, hält man sich noch bedeckt. Der Teaser scheint hier aber eine Szene in einem Gefängnis zu zeigen, was zahlreiche neue Möglichkeiten für das Storytelling bieten würde.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

