Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Doku „Bread & Roses“ an

Der Streamingdienst Apple TV+ ist die erste Adresse, wenn man Wert auf absolut hochwertigen Content legt. Dabei bewegte sich der Streamingservice bisher immer auf vergleichsweise sicheren Pfaden, doch diesen wird man mit dem Dokumentarfilm „Bread & Roses“ verlassen.

Doku „Bread & Roses“ angekündigt

Der 11. September 2001 markierte einen Wendepunkt in der westlichen Welt und seine moderne Geschichte, der islamisch-extremistische Terror wurde erstmals zu uns gebracht. Als Folge davon begannen die USA und ihre Verbündeten den Krieg gegen die Taliban. Dieser dauerte 20 jähre, kostete fast eine Billion US-Dollar und brachte nach dem Wiedererstarken der Taliban und dessen erneuter Machtübernahme keine Verbesserung – ganz im Gegenteil. Das Leben der Menschen ist noch fundamentalistischer geworden. Besonders Frauen leiden darunter und damit kommen wir zu Apple TV+. Der Streamingdienst kündigte nämlich die Dokumentation „Bread & Roses“ an, die drei mutige Frauen begleitet, die sich dem fundamental-religiösen Regime nicht beugen wollen und um ihre selbstverständlichen Rechte wie ein freies Leben, Zugang zu Bildung und das Tragen normaler Kleidung kämpfen. Nun ist der Trailer verfügbar:

Die Doku wurde unter anderem von Jennifer Lawrence produziert und erscheint am 22. November 2024 auf dem Streamingdienst. Bereits der Trailer gibt ein Einblick darüber, wie man in Afghanistan mit Frauen umgeht und dass sie ihn der Gesellschaft eher als Ware bzw. niedrigeres Wesen denn als gleichberechtigter Mensch gelten.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

