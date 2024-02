Home Apple So viele wie noch nie: Apple-Kunden nutzen weltweit 2,2 Milliarden Geräte

Die Anzahl weltweit genutzter Apple-Geräte hat einen neuen Rekordstand erreicht: Zuletzt wurden rund 2,2 Milliarden Geräte aktiv verwendet, erklärte Tim Cook gestern im Conference Call. In allen Regionen und Märkten habe die Verbreitung von Apple-Hardware ein neues Allzeithoch erreicht.

Gestern Abend hat Apple seine Zahlen für Q1 2024 vorgelegt, dem letzten Kalenderquartal 2023. Diese fielen besser als erwartet aus und Apple hat auch einige zusätzliche Einblicke in das Nutzungsverhalten der Kunden gewährt. So erklärte Tim Cook im Conference Call nach Veröffentlichung der Quartalszahlen, Apple könne nun auf eine Basis installierter Geräte von rund 2,2 Milliarden verweisen, damit sind aktiv verwendete Geräte gemeint, die in Apples Messungen erfasst werden.

Steigerung um 200 Millionen Geräte binnen Jahresfrist

Vor einem Jahr hatte Apple erklärt, über eine installierte Basis von rund zwei Milliarden Geräten zu verfügen, es war das erste Mal nach längerer Zeit, dass Apple sich hierzu geäußert hatte.

Wie sich die 2,2 Milliarden Geräte auf die verschiedenen Geräteklassen aufteilen, ist nicht klar, da Apple hierzu keine Angaben macht. Allerdings dürfte es sich bei einem Großteil davon um iPhones handeln, hier ist schon länger kommuniziert worden, dass weltweit rund eine Milliarde iPhones in Betrieb sind.

Obgleich die verkündeten Zahlen gut ausfielen, gab die Aktie nachbörslich nach. Grund dafür ist unter anderem ein eher schwaches Chinageschäft. Hier findet ihr alle Zahlen der Bilanz kompakt.

