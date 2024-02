Home Apple Breaking: Apple Q1 Quartalszahlen sind da – Alle Details

Breaking: Apple Q1 Quartalszahlen sind da – Alle Details

Apple meldete am Donnerstag die Geschäftszahlen für das erste Geschäftsquartal, die die Umsatz- und Ergebnisschätzungen übertrafen. Zum ersten Mal seit einem Jahr stieg der Umsatz wieder. Allerdings verzeichnete Apple in China, einem seiner wichtigsten Märkte, einen Umsatzrückgang von 13 %. Die Apple Aktie schoss direkt nach der Verkündigung um knapp 2 % nach oben, brach aber wenige Sekunden später im außerbörslichen Handel schon wieder ein und notiert aktuell im Minus.

Gerade hat Apple seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt: Diese umfassen das letzte Kalenderquartal 2023 und zugleich das erste vollständige Verkaufsquartal des iPhone 15. Konnte Apple seinen Negativtrend durchbrechen?

Apple hat heute Abend Zahlen für Q1 2024 vorgelegt, dem ersten Fiskalquartal des neuen und letzten Kalenderquartal des alten Jahres. Diese decken den Zeitraum des wichtigen Weihnachtsgeschäfts ab und zugleich das erste vollständige Quartal, in dem das iPhone 15 verkauft wurde. Auch die neuen M3-Modelle wurden im letzten Quartal eingeführt, zuvor waren die Mac-Verkäufe lange deutlich rückläufig gewesen. Im Vorjahreszeitraum hatte Apple 117,15 Milliarden Dollar erlöst, ein Rückgang im Vergleich zum bisherigen Rekord-Q1-Ergebnis von 123,9 Milliarden Dollar und zugleich auch das erste Q1 mit einem Rückgang im Jahresvergleich seit 2019.

So sind Apples Zahlen im Q1 ausgefallen (Vergleich mit Q1 2023)

Nachfolgend die Zahlen des zurückliegenden Quartals, die Apple gerade veröffentlicht hat.

Gewinn pro Aktie : 2,18 vs. 1,88 US-Dollar Q1 2023

: 2,18 vs. 1,88 US-Dollar Q1 2023 Umsatz : 119,58 Milliarden vs. 1117,15 Milliarden US-Dollar Q1 2023

: 119,58 Milliarden vs. 1117,15 Milliarden US-Dollar Q1 2023 iPhone Umsatz : 69,70 vs. $65,78 Milliarden US-Dollar Q1 2023

: 69,70 vs. $65,78 Milliarden US-Dollar Q1 2023 Mac Umsatz : 7,78 vs. 7,74 Milliarden US-Dollar Q1 2023

: 7,78 vs. 7,74 Milliarden US-Dollar Q1 2023 iPad Umsatz : 7,02 vs. 9,40 Milliarden US-Dollar Q1 2023

: 7,02 vs. 9,40 Milliarden US-Dollar Q1 2023 Other Products Umsatz : 11,495 vs. 13,48 Milliarden US-Dollar Q1 2023

: 11,495 vs. 13,48 Milliarden US-Dollar Q1 2023 Services Umsatz : 23,12 vs. 20,77 Milliarden US-Dollar Q1 2023

: 23,12 vs. 20,77 Milliarden US-Dollar Q1 2023 Marge: 45,90 % vs. 42,96 % im Q1 2023

In Kürze folgt dann der Conference Call, in dem Tim Cook und Co. wie üblich Fragen von Analysten beantworten. Über relevante Aussagen, die in diesem Zusammenhang fallen sollten, lest ihr ab morgen bei uns.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!