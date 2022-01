Home Hardware Satechi stellt Pro Hub Max und USB-C-Multiport-Adapter mit 8k HDMI vor

Satechi stellt Pro Hub Max und USB-C-Multiport-Adapter mit 8k HDMI vor

Mit der Einführung von USB-C im MacBook Pro 2015 erlangte der Zubehörhersteller Satechi auch hierzulande größere Bekannt- und Beliebtheit. Vor allem das edle Design und Materialanmutung spricht viele Kunden an. Nun präsentierte der Hersteller zwei neue Adapterlösungen, die sich an die an Käufer der neuen MacBook Pros richtet, aber auch mit anderen Modellen genutzt werden kann.

USB-C-Multiport-Adapter mit 8k HDMI

Vor allem mit cleveren Adapterlösungen konnte sich der Hersteller einen festen Platz erobern. Die Neuvorstellungen (via iMore) sollen daran anknüpfen. Der USB-4 Multiport Adapter verfügt über einen 8K HDMI-Anschluss, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen USB-C PD-Ladeanschluss, drei USB-A-Datenanschlüsse, die Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen, und Mikro-/SD-Kartenleser. Der HDMI-Anschluss unterstützt eine 8k-Auflösung mit 60 Hz, was jedoch für eine gewisse Wärmeentwicklung sorgt.

Dafür hat der Hersteller laut eigenen Angaben ein neues Wärmemanagement entwickelt, damit Abwärme besser abtransportiert und eine Überhitzung der angeschlossenen Geräte verhindert werden soll.

Pro Max Hub

Mit dem neuen Pro Max Hub will Satechi die Käufer des neuen MacBook Pro mit M1 Pro und M1 Max ansprechen. Das Design ist so kompakt gestaltet, dass trotz angeschlossenem Adapter das MagSafe 3-Ladekabel genutzt werden kann.

Die Ausstattung des Pro Max Hub liest sich wie folgt: Es gibt einen 4K HDMI-Anschluss für Dual-Display-Funktionalität mit bis zu 60 Hz, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, zwei USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Anschluss, Micro-/SD-Kartenleser und eine Audiobuchse.

Preise und Verfügbarkeit

Zum genauen Marktstart machte das Unternehmen keine konkrete Angabe. Man erklärte lediglich, dass beide neuen Produkte bald über die eigene Webseite verfügbar sein werden. Der USB-C-Adapter mit 8k HDMI soll 150 US-Dollar kosten, für den Pro Hub Max werden 100 US-Dollar aufgerufen. Wie die Europreise aussehen werden, können wir abschließend noch nicht genau sagen, aber wir gehen von einer ähnlichen Preisgestaltung aus.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!