Return to Monkey Island in Kürze für iOS und MacOS verfügbar

Return of Monkey Island könnt ihr bereits jetzt schon auf PS5, Xbox Series X, Switch und den PC spielen. In Kürze ist das Point-and-Click-Adventure für iOS und MacOS verfügbar.

Voraussichtlich ab 27. Juli im App Store erhältlich

Der neueste Teil des Spiele-Klassikers erscheint voraussichtlich am 27. Juli und kann bereits jetzt schon für 9,99 Euro vorbestellt werden. Die App ist in englischer Sprache und für euer iPhone und iPad erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine Version für MacOS folgen. Habt ihr die App bereits vorbestellt, so wird das Game automatisch am Erscheinungstag auf euer Gerät geladen.

Weitere Neuigkeiten über Return to Monkey Island

Der berühmte Co-Autor und Programmierer Dave Grossman kehrte zusammen mit dem Komponisten Michael Land, Peter McConnell und Clint Bajakian sowie Dominic Armato als Stimme von Guybrush für den neuen Titel zurück. Auf euch wartet ein weiteres klassisches Point-and-Click Adventure mit zahlreichen Rätseln, kontextabhängigen Interaktionen und dynamischen Dialogbäumen, dabei knüpft Return to Monkey Island an die Geschichte des „Möchtegern“ Piraten Guybrush Threepwood am Ende von Monkey Island 2 an.

Vorbesteller erhalten eine exklusive Pferderüstung

Wir möchten euch darauf hinweisen, dass alle Vorbesteller eine exklusive Pferderüstung erhalten. Der exklusive Gegenstand, den ihr in eurem Inventar findet, hat dabei keinen praktischen Nutzen und beeinflusst den weiteren Spielablauf nicht. Er ist zwar exklusiv aber sonst völlig nutzlos.

Wir wünschen allen Fans dieser Reihe bereits jetzt viel Freunde am Game und viele schönen Stunden in Monkey Island.

