Home iPad Gelungen oder geschmacksverirrt? Apple entschuldigt sich bei Kreativen für iPad-Werbung

Gelungen oder geschmacksverirrt? Apple entschuldigt sich bei Kreativen für iPad-Werbung

Apples Werbung zum neuen iPad sorgte im Netz und bei Künstlern und Kreativen für Empörung und scharfe Kritik. Nun hat Apple sich für den Spot entschuldigt, der offenbar nicht von einer beauftragten Agentur, sondern Apple-intern produziert worden war. Wie seht ihr das Thema?

Man kann über den Werbespot Apples zum neuen iPad Pro durchaus geteilter Meinung sein. Die Haltung vieler Künstler und Kreativarbeitern zu dem Clip „Crash“ war allerdings sehr eindeutig: Unverständnis, Ablehnung und offene Empörung waren die vorherrschenden Reaktionen im Netz.

Wie steht Apple zu Kreativen?

Der Clip soll eigentlich nur für das neue iPad Pro werben und dessen extreme Vielseitigkeit herausstellen, das hat Apple aber auf etwas fragwürdige Weise visualisiert.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In dem Clip wandern allerhand Gegenstände der Kreativbranche wie etwas verschiedene Musikinstrumente, darunter Gitarren und Blasinstrumente, in eine industrielle Presse und werden zerstampft. Am Ende kommt das neue iPad heraus und die Aussage ist wenig subtil: Das iPad ist die einzige Antwort auf alle Fragen des kreativen Schaffens, mehr braucht es nicht.

Vor dem Hintergrund, dass aktuell eine lebendige Debatte über die Gefahren von KI für Kreativ-Jobs geführt wird und Apple nun ebenfalls in diesen Bereich vorstoßen will, kann man wohl sagen, dass die Machart des Videos eher unglücklich war. Es soll bei Apple intern entstanden und nicht durch eine Agentur produziert worden sein.

Apple hat sich nun für den Clip entschuldigt: Tor Myhren, Apples VP of Marketing Communications, erklärte, Apple liege die Arbeit Kreativer am Herzen und man sei bestrebt, ihnen mit dem iPad ein neues, besseres Werkzeug für ihre Arbeit zu bieten. Mit dem Video habe man offensichtlich nicht den passenden Ton getroffen.

Der Clip sollte eigentlich auch im Fernsehen laufen, dazu wird es nun erst einmal nicht kommen. Wie steht ihr zu Apples „Crush“-Spot: Genial oder geschmacksverirrt?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!