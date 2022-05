Home Daybreak Apple „realityOS auf der Brille | neue Amazon-Router | MagSafe-Gadget getestet – Daybreak Apple

„realityOS auf der Brille | neue Amazon-Router | MagSafe-Gadget getestet – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Läuft auf der Brille „realityOS“? Diesen Namen hat sich Apple als Wortmarke schützen lassen. Man fragt sich, ob das System dem Namen gerecht werden kann. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Mit den Bezeichnungen für seine Betriebssysteme liegt Apple bis jetzt meist ziemlich treffend:

– watchOS: Für eine Uhr

– macOS: Für den Mac

– tvOS: Für das Apple TV

Aber „realityOS“ für eine Brille, die… was genau können soll? Zu Anfang wohl Netflix zeigen und Spiele streamen und vielleicht noch etwas aufgemotztes Facetime. Also, wenn Apple nicht deutlich größere Torpedos in den Luken hat, könnte dieser Name für das Brillen-OS zunächst maßlos abgehoben wirken, bis es vielleicht wirklich einmal dazu beiträgt, die Realität anders zu sehen. „realityOS“ hat Apple sich zumindest als Marke eintragen lassen, hier dazu die weiteren Details.

Amazon stellt neue Router vor

Apple hat sein Routergeschäft bekanntlich aufgegeben, auch wenn es da vielleicht bald Neuigkeiten gibt, dafür gibt es bei Amazon seit einiger Zeit Router für das Heimnetz. Und wer sich traut, sich einen Router von Amazon als Daten-Drehscheibe ins Haus zu holen, bekommt mit den neuen Modellen auch tatsächlich einiges geboten, hier dazu mehr.

Ein neues MagSafe-Gadget vorgestellt

MagSafe ist seit dem iPhone 12 auch im iPhone, neben Apples eigenen Lösungen, gibt es auch Zubehör von Drittanbietern. Wir haben ein neues Dock getestet, hier lest ihr unsere Eindrücke.

Neue Streaming-Inhalte im Juni

Der Mai ist bald rum und auch im neuen Monat gibt es wieder viel neuen Streaming-Content. Hier findet ihr die Neuerungen bei Netflix im Juni und hier die Neuerungen bei Prime Video.

Damit darf ich mich für heute von euch verabschieden und wünsche euch einen entspannten Start in die Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!