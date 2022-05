Home Gerüchte AirPort-Nachfolger geplant? Apple zertifiziert mysteriöses Netzwerkgerät

Apple hat ein mysteriöses Produkt bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC zur Zertifizierung eingereicht. Dabei handelt es sich um einen Netzwerkadapter, der allerdings einige Besonderheiten aufweist. Was Apple damit vor hat, ist noch nicht klar.

Wann immer ein Produkt mit Funkschnittstelle in Verkehr gebracht werden soll, muss es in den meisten Märkten von diversen Aufsichtsbehörden abgenickt werden, so gelangte ein neues, seltsames Gadget von Apple zur amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC. Die hatte bereits am 22. Januar ein Muster dieses Netzwerkadapters erhalten, der bei Apple unter dem internen Codenamen A2657 entwickelt wird.

Es gibt ihn sowohl mit USB-C, als auch mit Lightning-Anschluss, darüber hinaus hat er zwei Ethernet-Ports und verfügt über Wi-Fi und Bluetooth/NFC.

Netzwerkadapter mit iOS

Das Innenleben ist jedoch bemerkenswert leistungsfähig. Der Adapter verfügt über 32 GB internen Speicher und zwei GB Arbeitsspeicher – die Version mit Lightning kommt mit einem GB RAM. Auf dem Gerät läuft iOS 15.5, wie aus den Dokumenten der FCC hervorgeht.

Was genau dieses Gerät darstellt, bleibt unklar, wenigstens bis November 2022, bis dahin läuft eine von Apple gewünschte Phase des Stillschweigens zu weiteren Eigenschaften.

Bei dem Gadget könnte es sich um einen Nachfolger der AirPort-Router von Apple handeln, die das Unternehmen vor geraumer Zeit abgekündigt hatte. Das Ende der AirPort-Router hatte damals nicht wenige Nutzer traurig gestimmt.

Es könnte aber auch gar kein für den Endkundenverkauf gedachtes Gerät sein, dass im Apple Store als Service-Maschine einem noch nicht erkennbaren Zweck dient.

