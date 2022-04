Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Abend das erste Viertelfinale der Champions League mit SL Benfica Lissabon vs. FC Liverpool

Programmhinweis: Heute Abend das erste Viertelfinale der Champions League mit SL Benfica Lissabon vs. FC Liverpool

Fußball ist bekanntlich hierzulande mit Abstand die beliebteste Sportart und heute Abend dürfen die gut 82 Mio. Bundestrainer kurzzeitig wieder zu 82 Millionen Klubtrainern werden – der erste Spieltag der zweiten K-O.-Runde steht an. Mit SL Benfica gegen den FC Liverpool steht zudem eine äußerst reizvolle Paarung auf dem Plan.

Beide Mannschaften mit langer Tradition im Europapokal

In der allgemeinen Wahrnehmung dürfte der FC Liverpool mit Sicherheit das erfolgreichere Team sein, doch beiden Mannschaften ist gemein, dass Erfolg und Tragik untrennbar mit dem Verein verbunden sind. In den 1960er Jahren unter dem legendären Guttman und der portugiesischen Legende Eusebio konnte Benfica 1961 und 1962 im Europapokal triumphieren, bis der Verein mündlich vereinbarte Zusagen an Guttman bezüglich Prämien nicht einhielt. Guttman prophezeite daraufhin, der Verein werde in den nächsten 100 Jahren kein Endspiel auf europäischer Bühne gewinnen. In der Tat konnte der Verein seine nächsten sieben Finals nicht gewinnen, die längste Niederlagenserie nach Juventus Turin im europäischen Fußball.

Der FC Liverpool hingegen hat sich mit Jürgen Klopp wie Phoenix aus der Asche erhoben, musste zu Anfang allerdings auch bittere Niederlagen in den europäischen Wettbewerben einstecken. Liverpool-typisch geht es hier aber nicht ohne Dramatik, hier sticht besonders das verlorene Finale der Champions League 2019 gegen Real Madrid heraus. Nicht vergessen darf man dabei das Drama in Brüsseler Heysel-Stadion, was den FC Liverpool für sieben Jahre von allen europäischen Wettbewerben ausschloss. Hinzu kam noch das Drama im FA-Cup 1988/1989 gegen Sheffield in Hillsborough. An dem Tag verloren 96 Liverpooler Fans ihr Leben, darunter ein Cousin der Vereinslegende Steven Gerrard. Auf der anderen Seite steht das legendäre Finale der Champions League 2005 gegen den AC Mailand in Istanbul, als man nach einem 0:3 Pausenrückstand das Spiel tatsächlich drehen konnte. Ihr seht also, es ist alles angerichtet.

Auf Prime Video zu sehen

Wie gewohnt, zeigt Prime Video am Dienstag entweder das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel. Allerdings ist nur der FC Bayern München im Viertelfinale vertreten und der deutsche Vertreter spielt erst am kommenden Dienstag gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal – auch das gelbe U-Boot genannt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt gegen 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Abschließend zeigt Prime Video noch die Höhepunkte der übrigen Partien des Spieltags.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!