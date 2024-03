Home Sonstiges Programmhinweis: Bayern kämpft gegen Lazio Rom gegen das Ausscheiden aus der Königsklasse

Wer Bock auf Spitzensport hat, der darf sich den heutigen Abend freihalten. Wobei man angesichts der derzeit mehr als desolaten Bayern durchaus zweifeln darf, ob das Spitzensport ist. Wie dem auch sei, der deutsche Rekordmeister tritt heute Abend gegen das Ausscheiden aus der Königsklasse an.

Der deutsche Rekordmeister hat in den letzten 30 Monaten eine sehr turbulente Phase auf dem Trainerstuhl hinter sich und auch bei er Kaderplanung hat man gewisse Defizite. Dies sorgte dafür, dass man in einer rabenschwarzen Woche auch das Hinspiel in Rom mit 0:1 verlor. Tuchel ist seitdem extrem angeschlagen und wird den deutschen Rekordmeister am Ende der Saison verlassen. Bis dahin muss er retten, was zu retten ist – und in der Champions League mindestens bis ins Halbfinale einziehen. Dafür braucht es aber heute einen Sieg in der heimischen Allianz Arena. Doch die Stimmung ist nach dem Unentschieden gegen Freiburg nicht besonders gut.

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

