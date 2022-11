Home Smart Home Philips Hue wird Matter Anfang 2023 integrieren

Philips Hue wird Matter Anfang 2023 integrieren

Wer auf smarte Beleuchtung mit Spielereien setzen will, kommt kaum um Philips Hue herum. Dementsprechend gibt es weltweit viele Kunden, die hier viel Geld investiert haben und die dürfen sich etwas entspannen – der Hersteller wird Matter integrieren. Wir haben die Details dazu.

Matter wird über die Bridge realisiert

Ursprünglich hieß es sogar mal, dass man Matter nicht unterstützen wolle. Doch recht schnell ruderte man zurück und ist nun doch dabei. Dabei werde man nicht die Leuchtmittel aktualisieren, sondern sich auf ein Firmwareupdate für die aktuelle (=rechteckige) Bridge konzentrieren. Dieses Update soll im Laufe des ersten Quartals 2023 bereitgestellt werden – so der grobe Fahrplan

Gänzlich reibungsfrei wird es nicht werden

Philips Hue kündigte zudem auch gegenüber Pressevertretern wie dem HueBlog gleich ein paar Einschränkungen an. So werden weder der brandneue Hue Tap Dial noch die Hue Sync Box mit Matter kompatibel werden. Außerdem wird bei dem Update laut derzeitigem Stand die Integration in HomeKit zurückgesetzt, was alle angelegten Szenen und Automationen einbezieht. Das ist natürlich maximal unschön und dürfte dafür sorgen, dass man nach dem Update erhebliche Arbeitszeit investieren muss. Andererseits ist bis zum ersten Quartal 2023 noch etwas Zeit und vielleicht finden Philips Hue noch eine Lösung dafür.

