Philips Hue bis zu 41 % reduziert und mehr Smartes bei den Last Minute Angeboten von Amazon

Auch am heutigen Freitag sind wir wieder auf der Suche nach Deals für euch und haben unter den Last Minute Angeboten von Amazon ansprechendes aus der Kategorie Smart Home ausgesucht. So lassen sich aktuell beispielsweise beim Kauf des Doppelpacks E14 LED Birnen inklusive der Bridge 41 % einsparen.

White & Color Ambiance E14 -41 %

Bei diesem Angebot lassen sich derzeit 65,91 € einsparen.

-> Zum Doppelpack inklusive Bridge*

E27 2-er Starter Set Bluetooth -33 %

Bei diesemSet lassen sich knapp 50 € einsparen im Verglich zum Ursprungspreis. Auch hier ist die Bridge inklusive.

Philips Hue White & Color Ambiance E27 2-er Starter Set Bluetooth, 9 W, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa

Hersteller: Philips Hue

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 99,99 EUR



E14 LED Kerze Dreierpack -30 %

Die Erweiterung gibt es aktuell auch zu einem vergünstigten Preis. 48,36 € könnt ihr bei diesem Angebot einsparen.

Zum 3-er Erweiterungspack*

Lightstrip Plus 2m Basis + Bridge

46,95 € könnt ihr hier einsparen.

Philips Hue White & Col. Amb. Lightstrip Plus 2m Basis + Bridge, zentrales

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 92,99 EUR



Tischleuchte Go inkl. Hue Smart Button -29,95 €

Philips Hue White & Col. Amb. LED Tischleuchte Go inkl. Hue Smart Button, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 69,98 EUR



LED Außenwandleuchte Resonate -17 %

Die Outdoor Lampe inklusive Hue Bewegungssensor ist aktuell um 29,27 € im Preis reduziert.

Philips Hue White and Color Ambiance LED Außenwandleuchte Resonate inkl. Hue Outdoor Bewegungssensor, schwarz, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 144,99 EUR



LED 2-er Spot Argenta -16 %

Der Hue Smart Button ist inklusive und es lassen sich 29,24 € einsparen.

Philips Hue White & Col. Amb. LED 2-er Spot Argenta inkl. Hue Smart Button, weiß, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 143,99 EUR



-> Zu allen Philipps Hue Angeboten*

Weiter geht es mit den angekündigten Smart Home Angeboten.

Fitbit Ionic Health & Fitness Smartwatch -30 %

60,44 € lassen sich bei diesem Angebot einsparen.

Fitbit Ionic Health & Fitness Smartwatch, Blau-Grau / Silbergrau,Einheitsgröße

Hersteller: Fitbit

Preis bei amazon* : Hersteller: FitbitPreis bei amazon* : 139,99 EUR



Polk Audio Command Bar Soundbar -28 %

Das Alexa-fähige Soundbar System mit Subwoofer ist aktuell um 110 € im Preis gesenkt

Polk Audio Command Bar Soundbar System mit Subwoofer, Amazon Alexa Sprachsteuerung, HDMI ARC, 4K, Multiroom, Dolby Surround Sound, DTS

Hersteller: Polk Audio

Preis bei amazon* : Hersteller: Polk AudioPreis bei amazon* : 289,00 EUR



Reolink 2- er Set Outdoor Überwachungskamera – 20 %

Reolink 2 Stück 5MP IP Kamera PoE Überwachungskamera Outdoor mit Audio, Micro SD Kartensteckplatz, Bewegungserkennung, Fernzugriff und IP66 Wasserfest für Aussen, Innen, Haus Sicherheit RLC-410-5MP

Hersteller: Reolink

Preis bei amazon* : Hersteller: ReolinkPreis bei amazon* : 95,99 EUR



8CH 5MP Überwachungskamera Set Aussen -20 %

Das umfangreiche Set hat Reolink derzeit um 99,80 € reduziert.

Reolink 8CH 5MP Überwachungskamera Set Aussen, Videoüberwachung mit 4X 5MP PoE IP Kamera und 4K 2TB HDD NVR für 24/7 Aufnahme Innen Outdoor, IP66, 30 Meter Nachtsicht mit Audio, RLK8-520B2D2-5MP

Hersteller: Reolink

Preis bei amazon* : Hersteller: ReolinkPreis bei amazon* : 399,18 EUR



-----

